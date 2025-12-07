Yascha denkt: Da muss sich Hannes doch auskennen! Immerhin ist er mit Yaschas Papa schon viele Jahre befreundet. Was ist Freundschaft? Hannes erzählt Yascha, was für ihn einen echten Freund ausmacht. Freunde wollen füreinander nur das Beste. Nach Treffen sind die Batterien wie aufgeladen. Und noch viel mehr...

Was ist echte Freundschaft?

Da muss Yascha schon fragen: "Was hat das mit Gott zu tun? Sonst wäre das keine richtige 'Yascha fragt'-Folge." Klar hat das auch viel mit Gott zu tun. Jesus sagt uns einmal allen: "Ihr seid meine Freunde!"

Und während Hannes schon erleben musste, dass Freundschaften auseinander gingen, tröstet es ihn, dass das mit Gott und Jesus nicht passieren kann. Da fällt Yascha nur noch eins ein: "Der Freund von einem Freund ist auch irgendwie mein Freund." Darüber muss dann Hannes erstmal nachdenken.