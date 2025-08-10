Yascha fragt: Warum war Jesus kein Mädchen?

Hitze schützt nicht vor Neugierde. Yascha hat diesmal echt interessante Fragen. Warum wurde Jesus eigentlich vor über 2.000 Jahren geboren und warum ausgerechnet in einem Stall in Bethlehem? Und warum nicht in Deutschland?

Yascha stellt auch die wichtige Frage, warum Jesus kein Mädchen war. Hannes und Yascha kommen im Gespräch ziemlich schnell darauf, dass es gar nicht so gut ist, von "dem” Gott zu reden, weil Gott ja weder männlich noch weiblich ist.

Podcast "Yascha fragt"

In unserer Podcast-Reihe begleiten wir Yascha, einen neugierigen Achtjährigen, auf seiner Reise, Antworten auf Fragen zu finden, die ihn wie viele andere Kinder beschäftigen: Was passiert nach dem Tod? Wie sieht Gott eigentlich aus? Warum gibt es Kirchen? Yascha stellt seine Fragen dem evangelischen Pfarrer Hannes Schott aus Nürnberg. Und Pfarrer Hannes Schott, bekannt für sein humorvolles und einfühlsames Verständnis für Kinderfragen, nimmt sich Zeit, um Yaschas Fragen ernsthaft und verständlich zu beantworten.

Hinweis: Der Podcast befindet sich im August in der Sommerpause. Wir wiederholen alte Folgen, bis es neues von Yascha und Hannes gibt.