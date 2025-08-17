Yascha fragt: Was haben die Kirche und McDonald's gemeinsam?
Heute stellt Yascha mal eine gewagte These auf und vergleicht die Kirche mit McDonald’s. Okay, auf den ersten Blick hat beide sehr wenig zu tun. Weder gibt es in der Kirche Pommes und Burger, noch im McDonald's das Abendmahl und Kirchenlieder. Aber trotzdem gibt es eine Gemeinsamkeit, die selbst Hannes nicht von der Hand weisen kann – in der neuen Folge erfahrt ihr, welche.
Podcast "Yascha fragt"
In unserer Podcast-Reihe begleiten wir Yascha, einen neugierigen Achtjährigen, auf seiner Reise, Antworten auf Fragen zu finden, die ihn wie viele andere Kinder beschäftigen: Was passiert nach dem Tod? Wie sieht Gott eigentlich aus? Warum gibt es Kirchen? Yascha stellt seine Fragen dem evangelischen Pfarrer Hannes Schott aus Nürnberg. Und Pfarrer Hannes Schott, bekannt für sein humorvolles und einfühlsames Verständnis für Kinderfragen, nimmt sich Zeit, um Yaschas Fragen ernsthaft und verständlich zu beantworten.
Hinweis: Der Podcast befindet sich im August in der Sommerpause. Wir wiederholen alte Folgen, bis es neues von Yascha und Hannes gibt.
Podcast für Kinder über Gott, Glaube und Religion
"Yascha fragt" ist ein Podcast für Kinder – und ihre Eltern. Der achtjährige Yascha stellt Pfarrer Hannes Schott wichtige Fragen des Lebens: Warum gibt es Gott? Was ist Glauben? Und wieso gibt es Kirchen? Der Podcast "Yascha fragt" erscheint jeden Sonntag um 9 Uhr.
Mitmachen und Fragen einsenden
- Eine Übersicht mit allen Folgen findet Ihr unter diesem Link.
- Schreibt Eure Fragen für Yascha und Pfarrer Schott an: mgoetz@epv.de
