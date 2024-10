USA

Bedford-Strohm und weitere Theologen protestieren gegen Vereinnahmung Bonhoeffers in den USA

In einem offenen Brief protestieren deutsche und amerikanische Theologen gegen die Vereinnahmung des NS-Widerstandskämpfers Dietrich Bonhoeffer. In den USA beriefen sich christliche Nationalisten zunehmend auf Bonhoeffer, um in der angespannten politischen Lage Gewalt zu rechtfertigen.

