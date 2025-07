Gegen alle Widerstände - so lässt sich Charlotte Knoblochs Leben wohl gut beschreiben: Sie überlebte als jüdisches Mädchen die Verfolgung durch die Nationalsozialisten, blieb trotz Auswanderungsplänen nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland, bekleidete die höchsten jüdischen Ämter des Landes und verwirklichte ihr "Herzensanliegen", das Jüdische Zentrum im Herzen Münchens.

Seit Jahrzehnten kämpft Knobloch gegen Antisemitismus und für ein Judentum in der Mitte der Gesellschaft. Und seit inzwischen 40 Jahren ist sie nun schon Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde (IKG) München und Oberbayern und hat damit eine Ära geprägt. Auch mit 92 Jahren kämpft sie unermüdlich gegen Antisemitismus und für ein Judentum in der Mitte der Gesellschaft.

Wenige Monate vor Machtergreifung durch die Nazis geboren

Als einziges Kind des jüdischen Anwalts Fritz Neuland und seiner zum Judentum konvertierten Frau Margarethe wurde sie 1932 in München geboren - nur wenige Monate, bevor die Nationalsozialisten an die Macht kamen. Nach der Trennung ihrer Eltern zog ihre Großmutter sie auf. Mit bewegenden Worten schilderte Knobloch im vergangenen Jahr in ihrer Rede zum Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus im Bundestag die Schikanen und Ausgrenzungen, die sie als Kind in Nazideutschland erleben muss. Und sie erzählte vom Abschied von der Großmutter, die 1942 ins KZ Theresienstadt deportiert und später ermordet wurde. Knobloch überlebte die Schoah, versteckt bei einer katholischen Bauernfamilie in Franken.

Gern hätte sie Jura studiert, aber wegen ihrer Flucht vor den Nationalsozialisten habe sie einfach zu viele Lücken in der Schule gehabt, sagte Knobloch einmal im Gespräch mit dem Sonntagsblatt. Sie sei daher immer auf der Suche gewesen. All ihre Ämter - etwa als Präsidentin des Zentralrats der Juden in Deutschland - seien wohl "der Ersatz für einen Wunsch, dem ich nicht nachkommen konnte", sagte sie.

Auswanderungspläne in die USA vom Tisch

1951 heiratete sie, mit den drei Kindern waren dann auch die Auswanderungspläne in die USA vom Tisch. In die Öffentlichkeit trat Knobloch erst, als die Kinder groß waren - "dann habe ich mit meinen Tätigkeiten in der jüdischen Gemeinde begonnen".

1985 wurde sie Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, 1997 Vizepräsidentin des Zentralrats der Juden in Deutschland, 2006 für vier Jahre dessen Präsidentin. Dazu kamen Spitzenämter im Jüdischen Weltkongress und im Europäischen Jüdischen Kongress. Gefühlt habe sie sich aber immer als "Münchner Kindl", so Knobloch.

Dementsprechend wichtig war ihr der Bau des neuen Jüdischen Zentrums mit der Ohel-Jakob-Synagoge in ihrer Heimatstadt. Jahrelang habe sie Widerstände hinnehmen müssen, wollte auch schon alles hinschmeißen. Aber sie fühlte sich durch den Gegenwind nur noch mehr angespornt:

"Ich wollte dieses Projekt durchsetzen."

Mit der Eröffnung des Zentrums am Jakobsplatz im Herzen Münchens im Jahr 2006 habe man die "Hinterhofatmosphäre" der Synagoge in der Reichenbachstraße verlassen und sei im Bewusstsein der Menschen angekommen, sagte sie.

Judentum soll wieder feste Heimat in Deutschland haben

Ihr sei sehr wichtig, dass sie viel dazu habe beitragen können, dass das Judentum hier wieder eine feste Heimat hat, sagt Knobloch. Kummer bereitet ihr der wiedererstarkte Antisemitismus in Deutschland. Juden erlebten aktuell ein Land, in dem Antisemitismus auf dem Vormarsch sei, sagte sie schon 2019. Dabei lebten sie seit 1.700 Jahren auf dem Gebiet des heutigen Deutschlands und hätten seither seine Geschichte mitgeschrieben. "Die Epoche der Juden in Deutschland ist nicht vorbei", betont Knobloch.

"Ich habe mir nie vorstellen können, dass ich Antisemitismus in dieser Form noch mal erleben muss",

sagte sie nach dem Anschlag auf die Synagoge von Halle 2019. Ein Dorn im Auge sind ihr die rechtsextreme NPD, die zu ihrem Bedauern vom Bundesverfassungsgericht trotz zweier Anläufe nie verboten wurde, und die AfD. Sie könne es nicht fassen, dass sich mit der AfD eine Partei etabliert habe, die Holocaust-Vergessen und Antisemitismus in den Vordergrund stelle, betont sie.

Judentum nicht über Holocaust definieren

Auch wenn Knobloch eine der letzten Jüdinnen ist, die die NS-Zeit miterlebt haben - "das Judentum darf sich nicht über den Holocaust definieren", mahnt sie regelmäßig. Wenn jetzt Juden wieder in eine Ecke gestellt und zu Opfern gemacht würden, "tut uns das nicht gut".

Für ihre Enkel und Urenkelkinder wünsche sie sich, dass diese