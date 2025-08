Nach all den Kommentaren, in denen es um Probleme, Streitpunkte und große Fragen ging, habe ich mir heute etwas anderes vorgenommen. Keine Mahnung, kein erhobener Zeigefinger – sondern einfach mal Sommer. Nur Positives, nur das Schöne, das direkt vor unserer Nase liegt.

Es gibt diese Tage, an denen man vergisst, wie hektisch die Welt sonst ist. Weil man einfach draußen sitzt, die Sonne im Gesicht, und merkt: Eigentlich ist gerade ziemlich viel gut bei uns.

Warme Nächte, volle Biergärten, freundliche Nachbarn

Die Nächte sind warm, die Biergärten voll, und irgendwo riecht es doch immer nach frisch Gegrilltem. Kinder rennen durch den Rasensprenger, Hunde wälzen sich glücklich im Gras und selbst der Nachbar, der sonst über alles schimpft, grüßt freundlich. Genau solche Momente dürfen wir feiern – ohne gleich an das große Ganze zu denken.

Da sind diese kleinen Sommerfreuden: die erste Kugel Eis in einer frischen Waffel. Abende, an denen es ewig hell bleibt, und man trotzdem sagt: "Ach komm, noch eins!" – und plötzlich ist Mitternacht. Das Geräusch von Flipflops auf warmem Asphalt. Ein laues Lüftchen, der Geruch von frischgemähten Wiesen.

Oder einfach die großen Ferien momentan! Für Kinder bedeutet er Abenteuer: Zelten im Garten, Freibad oder für meine Milou das erste Mal ohne Schwimmflügel ins Wasser springen. Für Erwachsene heißt es, dass der Terminkalender ein paar Lücken mehr hat, abends draußen sitzen, ohne Jacke, vielleicht ein kleines Feuerchen in der Feuerschale. Aber genau das fühlt sich nach Freiheit an.

Sommergeräusche

Sogar die Geräusche gehören dazu: Das Zischen einer Wasserflasche. Das Zirpen der Grillen. Ein Konzert im Park, das man zufällig mithört. Selbst das Brummen von Rasenmähern in der Ferne – es klingt nach Alltag und Heimat.

Natürlich gibt es Probleme. Aber nicht immer müssen wir sie tragen. Vielleicht ist dieser Sommer genau der Moment, dankbar zu sein: Für das Café an der Ecke, das den besten Cappuccino macht. Für die Oma, die beim Einkaufen ihre alten Geschichten zum wiederholten Male auspackt. Für den Freund, der spontan anruft und sagt: "Ich hab den Grill schon an." Für Sonnencreme, die nach Kindheit riecht. Für diesen einen Abend, an dem man barfuß durch den Garten läuft und sich denkt: "Ja, genau so darf das jetzt bleiben."

Heute gibt's Sonne

Also: Lasst uns in diesem Sommer mal nicht die Welt retten. Zumindest nicht jeden Tag. Lasst uns Eis essen, in Seen springen, Freunde treffen und zu lange aufbleiben. Die schlechten Nachrichten warten auch morgen noch.

Aber heute? Heute gibt’s Sonne. Heute gibt’s Gelächter. Heute gibt’s Leben. Es gibt gerade verdammt viele Gründe, glücklich zu sein. Man muss sie nur zulassen.