Es ist EM. Frauen-EM. Deutschland spielt. Ich sitze auf dem Sofa, Snacks in Reichweite, das Spezi kaltgestellt. Alles wie immer, nur dass dieses Mal nicht Musiala, Kimmich oder Wirtz über den Rasen rennen, sondern Brand, Schüller und Linder. Ich will mich reinziehen lassen. Ich will mitfiebern, aufstehen, schreien, jubeln – und doch ertappe ich mich nach 20 Minuten dabei, wie ich auf dem Handy meinen Inst Account checke.

Ich fühle mich mies. Warum? Ich meine: Ich liebe Sport. Ich schaue stundenlang Damen-Wintersport, feiere Handballspiele der Frauen, sogar Curling-WM der Damen fand ich mal erstaunlich spannend, naja okay, das war jetzt übertrieben.

Aber trotz allem ich bin keiner dieser Internet-Höhlenbewohner, die bei jeder Frauenfußball-News sofort schreiben: "Die sollen in die Küche gehen!" Gott bewahre. Nein, ich bin wirklich einer von den Guten. Ich like die Posts, ich kenne die Storys von Alexandra Popp, ich finde Jule Brand großartig. Und trotzdem, so richtig packt mich das Turnier nicht.

Verdorben vom Hochglanz-Fußball der Männer?

Liegt’s an mir? Bin ich zu sehr verdorben vom Hochglanzfußball der Männer? Von 40-Meter-Steckpässen, die aussehen, als wären von einem anderen Planeten. Von Dramen à la Champions League, wo ein 0:2 in der 89. Minute noch kein Grund zum Abschalten ist?

Oder liegt’s am fehlenden Nostalgie-Faktor? In meiner Kindheit gab’s keine Panini-Sticker von Steffi Jones. Meine fußballerische Sozialisation bestand aus Rudi Völlers Locken und der Tatsache, dass ich in FIFA immer Zidane genommen habe.

Vielleicht ist es aber auch viel banaler: Leidenschaft lässt sich nicht erzwingen. Die springt einen an, oder sie tut’s nicht. So wie ich auch mit Baseball nie warm geworden bin. Oder mit Rosenkohl.

Das schlechte Gewissen nagt

Und trotzdem ist da dieses kleine, nagende schlechte Gewissen. Weil ich weiß, dass Frauenfußball mehr Aufmerksamkeit braucht. Dass Einschaltquoten Sponsoren bringen. Dass Sponsoren bessere Strukturen ermöglichen. Und dass bessere Strukturen wiederum spannenderen Fußball erzeugen. Es ist ein Teufelskreis. Ich will helfen, ich will supporten – aber ich will mich auch nicht zwingen, Emotionen zu simulieren.

Vielleicht sollte ich es machen wie bei einer neuen Netflix-Serie: drei Folgen schauen, bevor ich urteile. Denn wer weiß? Vielleicht gibt’s diesen einen Moment – ein unfassbares Tor, ein Elfmeterschießen, bei dem ich meine Chips umwerfe und plötzlich völlig drin bin. Vielleicht braucht es nur den Magic Moment.

Bis dahin sage ich mir: Es ist okay. Es ist okay, Frauenfußball zu respektieren, zu unterstützen und trotzdem (noch) nicht zu lieben. Es ist okay, nicht alles mit derselben Leidenschaft zu feiern. Das macht mich nicht zum Sexisten, sondern zum Menschen.

Frauenfußball ist einfach Fußball

Und wenn mein Fußballer Herz dann doch mal auflodert– umso besser. Aber bis dahin? Werde ich weiter einschalten, aus Neugier, aus Respekt, aber ohne Zwang. Und ich werde aufhören, mich schlecht zu fühlen, weil mein Herz nicht sofort Feuer fängt.

Denn Gleichberechtigung bedeutet auch: Frauenfußball darf einfach Fußball sein. Ohne dass ich mich verpflichtet fühlen muss, ihn mehr zu lieben als meine eigenen Emotionen es gerade hergeben.