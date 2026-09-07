Wenn Rahel Pereira in einer vollen Bar erzählt, dass sie Pfarrerin ist, lautet die häufigste Reaktion: "Was? Du?". Pereira nennt sich selbst postevangelikal, lutherisch und feministisch. Sie lässt sich ungern in Schubladen stecken und sucht stattdessen nach neuen Wegen, wie Kirche im Jahr 2026 klingen kann.

Happy Hour Theologie: Deep Talk zwischen Gelächter und Musik

Einer dieser Wege ist die "Happy Hour Theologie". Statt im Gemeindehaus trifft man sich in einer Bar mitten in München. "Die Nacht gibt uns nochmal andere Worte und Fragen mit", erklärt Pereira im Podcast. Zwischen Gelächter und Musik kommen tiefe Fragen auf den Tisch – etwa von einem Yoga-Fan, der über TikTok zum Glauben fand und wissen will, ob er als Christ Tattoos tragen darf. Es geht nicht um theologische Diskussionen auf der Suche nach der einen Wahrheit, sondern um das gemeinsame Suchen. "Gott ist schon überall da, und wir gehen jetzt gemeinsam auf Suche", so Pereira.

Hiking Church: Zuhören in den Bergen

Ein weiteres Format ist die "Hiking Church". Hier geht es raus in die Münchner Berge. Neben Impulsen und Zeiten der Stille steht vor allem das achtsame Zuhören im Fokus. Die Teilnehmenden üben, dem Gegenüber einfach nur zuzuhören, ohne zu unterbrechen, ohne auf die Uhr zu schauen oder die eigene To-Do-Liste im Kopf abzuarbeiten. "Zuhören ist echt Arbeit und eine Praxis, die man üben kann", betont die Pfarrerin.

Dekonstruktion und lutherische Tradition

Pereira spricht im Podcast auch offen über ihren eigenen Glaubensweg, der sie von einer sehr engen, fast fundamentalistischen Prägung hin zu einer befreienden Dekonstruktion alter Glaubenssätze führte. Trotzdem – oder gerade deshalb – schätzt sie die lutherische Tradition heute sehr. Besonders Luthers realistischer Blick auf die Fehlerhaftigkeit des Menschen und sein körperliches Verständnis von Spiritualität geben ihr Kraft für ihre Arbeit.

Die ganze Folge mit Rahel Pereira und vielen praktischen Tipps, wie wir im Alltag besseres Zuhören üben können, gibt es jetzt im großen Staffelfinale von "Himmel und Hier" überall, wo es Podcasts gibt.