Diesmal dreht sich bei Lebensformen alles um Auszeiten und besondere Orte: Wir besuchen den Monte Kaolino in Hirschau – eine leuchtend weiße Sandwüste mitten in der Oberpfalz, die zum Sandskifahren einlädt und oben auf dem Gipfel einen ganz eigenen spirituellen Moment schenkt. Außerdem schauen wir im Pilgerzentrum St. Jakob in Nürnberg vorbei, wichtige Anlaufstelle für alle, die sich auf den Jakobsweg begeben. Und wir stellen ein besonderes Zuhause auf Zeit vor: das Seemannshotel im Hamburger Hafen, betrieben von der Deutschen Seemannsmission. Gast im Studio ist Karsten Schaller, Referat für Tourismus, Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern.