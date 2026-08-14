Nur knapp ein Jahr nach der Sonnenfinsternis vom 12. August 2026 steht bereits das nächste Himmelsschauspiel bevor: Am 2. August 2027 schiebt sich der Mond erneut vor die Sonne.

In Deutschland ist die Sonnenfinsternis am Vormittag zu beobachten – allerdings nur partiell. Deutlich spektakulärer wird sie im Süden Spaniens und in Nordafrika.

Wann ist die nächste Sonnenfinsternis?

Die nächste in Deutschland sichtbare Sonnenfinsternis findet am Montag, 2. August 2027, statt. Anders als bei der Finsternis vom August 2026 müssen Beobachterinnen und Beobachter diesmal nicht bis zum Abend warten: Das Ereignis spielt sich am Vormittag ab.

Je nach Standort beginnt die partielle Sonnenfinsternis in Deutschland kurz nach 10 Uhr. Ihren Höhepunkt erreicht sie ungefähr gegen 11.10 Uhr, gegen 12.20 Uhr ist das Schauspiel überall vorüber. Die genauen Zeiten unterscheiden sich von Ort zu Ort. Deutschlandweit erstreckt sich die Sichtbarkeit ungefähr von 10.03 bis 12.19 Uhr. Time and Date bietet eine interaktive Karte mit regionalen Angaben.

Wie stark wird die Sonne in Deutschland verdeckt?

In Deutschland wird die Sonne am 2. August 2027 nicht vollständig verschwinden. Der Mond bedeckt je nach Region ungefähr 28 bis 50 Prozent der Sonnenscheibe. Dabei gilt: Je weiter südlich und westlich der Standort liegt, desto größer fällt die Verfinsterung aus.

Einige Beispiele für die maximale Bedeckung:

Ort Bedeckung der Sonne München rund 50 Prozent Frankfurt am Main rund 45 Prozent Berlin rund 34 Prozent Hamburg rund 32 Prozent Sassnitz auf Rügen rund 28 Prozent

Die Angaben bezeichnen den Anteil der sichtbaren Sonnenfläche, der beim Maximum vom Mond verdeckt wird. Trotz der Bedeckung dürfte es in Deutschland nicht merklich dunkel werden. Dafür ist die partielle Finsternis nicht ausgeprägt genug.

Die Bedingungen sind dennoch günstiger als im August 2026: Die Sonne steht 2027 während der Finsternis deutlich höher am Himmel. Ein Beobachtungsplatz mit freiem Blick zum Horizont ist deshalb nicht zwingend erforderlich.

Wo ist die Sonnenfinsternis 2027 total?

Global handelt es sich bei der Sonnenfinsternis vom 2. August 2027 um eine totale Sonnenfinsternis. Die schmale Zone der Totalität beginnt über dem Atlantik und erreicht zunächst Marokko. Anschließend zieht der Kernschatten des Mondes über den äußersten Süden Spaniens und Gibraltar weiter über Nordafrika und die Arabische Halbinsel.

Zu den Orten in oder nahe der Totalitätszone gehören unter anderem Tarifa, Gibraltar, Teile von Málaga, Tanger, Oran, die tunesische Insel Djerba, Bengasi, Luxor, Dschidda und Mekka. Die gesamte Sonnenscheibe wird dort zeitweise vom Mond verdeckt.

Besonders lange dauert die Totalität in Ägypten: In der Nähe von Luxor verschwindet die Sonne für mehr als sechs Minuten. Das Maximum der Finsternis liegt bei 6 Minuten und 23 Sekunden. Damit gehört sie zu den längsten totalen Sonnenfinsternissen des 21. Jahrhunderts. Den genauen Verlauf zeigt eine Karte der NASA.

Warum ist die Finsternis in Deutschland nur partiell?

Eine Sonnenfinsternis entsteht, wenn der Mond zwischen Erde und Sonne steht und seinen Schatten auf die Erde wirft. Vollständig verdeckt erscheint die Sonne nur innerhalb eines vergleichsweise schmalen Streifens, über den der Kernschatten des Mondes wandert.

Deutschland liegt am 2. August 2027 nördlich dieser Totalitätszone und wird lediglich vom Halbschatten erfasst. Deshalb schiebt sich der Mond aus deutscher Perspektive nur über einen Teil der Sonnenscheibe.

Sonnenfinsternis nur mit Schutzbrille beobachten

Auch eine teilweise verdeckte Sonne kann die Augen innerhalb kurzer Zeit schwer und dauerhaft schädigen. Normale Sonnenbrillen, geschwärzte Gläser, CDs oder Rettungsdecken bieten keinen ausreichenden Schutz.

Für die Beobachtung ist eine unbeschädigte Sonnenfinsternisbrille erforderlich, die der Norm DIN EN ISO 12312-2:2015 entspricht. Darauf weist das Bundesamt für Strahlenschutz hin.

Ferngläser, Kameras und Teleskope dürfen ebenfalls nur mit geeigneten Sonnenfiltern verwendet werden. Diese müssen vor der Optik angebracht werden. In Deutschland bleibt die Finsternis während ihres gesamten Verlaufs partiell – einen Moment, in dem gefahrlos ohne Schutzbrille in die Sonne geschaut werden könnte, gibt es nicht.

Wann ist die nächste totale Sonnenfinsternis in Deutschland?

Bis zu einer totalen Sonnenfinsternis über Deutschland ist Geduld erforderlich. Erst am 3. September 2081 verläuft die Totalitätszone wieder durch Teile Deutschlands, Österreichs und der Schweiz.

Partielle Sonnenfinsternisse gibt es wesentlich früher: Bereits am 26. Januar 2028 ist das nächste entsprechende Ereignis im deutschsprachigen Raum zu sehen. Wegen des Sonnenuntergangs lässt es sich allerdings nicht von jedem Standort vollständig beobachten.