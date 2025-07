"Rente" – das klingt wie "Ente" mit rollendem R. Oder wie Rendite, nur ohne Aussicht auf Gewinne. Ein Wort mit Tücken, genauso wie das System, das es bezeichnet: das kränkelnde Herzstück der gesetzlichen Altersvorsorge.

Rente: Vom sicheren Versprechen zur Generationenfalle

Während sich die Babyboomer noch in den vermeintlichen Wohlfühlversprechen wiegen, wächst bei den Jüngeren Unmut, oft sogar Resignation. Der legendäre Satz des CDU-Arbeitsministers Norbert Blüm aus dem Jahr 1986 ("Die Rente ist sicher") ist heute längst überholt. Sicher ist nur: Für viele wird die gesetzliche Rente nicht ausreichen.

Das Rentensystem beruht in Deutschland primär auf dem Umlageverfahren, das bedeutet: Die Erwerbstätigen zahlen direkt für die Rentnerinnen. Doch angesichts des demografischen Wandels wird das System zur Generationenfalle. Heute finanzieren nur noch zwei Beitragszahlende einen Rentner*in – in den 1960er Jahren waren es noch sechs. Die Folge: Die Rentenbeiträge steigen, das Leistungsniveau sinkt – die Rentenlücke wächst.

Was fehlt ist der Aufschrei: Nicht nur von Gewerkschaften oder Sozialverbänden – sondern von denen, die das System heute finanzieren und morgen von ihm leben sollen. Ganz zu schweigen von denen, die gerade erst geboren werden.

Verdrängung und Klientelpolitik statt notwendigen Reformen

Die Politik reagiert oft mit Verdrängung und Klientelpolitik. Die Babyboomer stellen die größte Wählergruppe, ihre Interessen dominieren die Agenda.

Doch wie bei der Klimakrise gilt: Wissen schützt nicht vor Ignoranz. Die politischen Reflexe bleiben dieselben – trotz allgemein anerkannter Problemlage wird abgewiegelt, vertagt und vergessen. Spätestens in zehn Jahre verabschiedet sich die letzte Welle der Babyboomer in Rente. Eine zahlenmäßig starke, politisch durchsetzungsfähige Generation – und eine, die deutlich länger lebt als ihre Eltern. Wir stehen an einem demografischen Kipppunkt: Immer weniger Erwerbstätige müssen immer mehr Ruheständler*innen finanzieren.

Die Ampelkoalition setzt auf das sogenannte "Generationenkapital" – einen staatlichen Kapitalstock nach norwegischem Vorbild, der am Markt investiert werden soll. Die FDP favorisiert das schwedische Modell: einen Teil der Rentenbeiträge direkt in Aktienfonds zu investieren, individuell wählbar und mit größerer Eigenverantwortung. Das Problem: Die Deutschen gelten als aktienscheu. Und wo Marktrisiken drohen, leidet das Bedürfnis nach Planungssicherheit – ein zentrales Versprechen jeder Altersvorsorge.

Minimalkompromisse oder mutige Reformen?

Was ist also das Gebot der Stunde? Minimalkompromisse – das heißt: das, was kurzfristig durchsetzbar scheint? Dann droht die jüngere Generation endgültig aus dem Blick zu geraten. Oder braucht es mutige, transformative Politik? Dann führt kein Weg an tiefgreifenden, strukturellen Veränderungen vorbei – auch wenn sie unerprobt, riskant und nicht sofort populär sind.

Die Koalition aus CDU und SPD hat sich für den Weg der Minimalkompromisse entschieden: Zum 1. Juli 2025 sind die Renten um 3,74 Prozent gestiegen, finanziert durch höhere Löhne, Bundeszuschüsse und Rücklagen. Der Beitragssatz bleibt vorerst bei 18,6 Prozent. Doch das ist nur ein Aufschub – ab 2026 dürfte er wieder steigen.

Es ist Politik nach dem Prinzip Hoffnung: Vielleicht löst sich das Problem ja von selbst. Vielleicht kommen doch noch mehr Babys. Vielleicht wird die Wirtschaft doch wieder stärker wachsen. Vielleicht kommen plötzlich ganz viele Fachkräfte aus dem Ausland, trotz der geradezu aberwitzig gewordenen Migrationsdebatte in Deutschland. Vielleicht – wahrscheinlich aber nicht.

Warum private Altersvorsorge immer wichtiger wird

Kein Wunder also, dass Finanz-Podcasts boomen, YouTube-Videos zu ETFs und privater Altersvorsorge Millionen von Klicks erzielen. Die jüngere Generation bereitet sich vor. Sie handeln, weil das System, das sie eigentlich schützen sollte, längst nicht mehr ihren Bedürfnissen entspricht.

Was Deutschland braucht, ist eine Debatte, die diesen Namen verdient. Keine Rückwärtsstabilisierung eines maroden Systems, sondern mutige, zukunftsweisende Konzepte. Und Konzepte, die sich endlich an denen orientieren, die heute einzahlen – und morgen leer ausgehen könnten.