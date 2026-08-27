Mehr als 1.300 Menschen werden nach der verheerenden Sturzflut im Grenzgebiet zwischen Nepal und China vermisst. Allein in Nepal kamen nach Angaben der Behörden mindestens 165 Menschen ums Leben. Unter den rund 830 dort Vermissten befinden sich fast 580 Tourist:innen. Auf chinesischer Seite werden weitere 558 Menschen vermisst. Diese Zahlen können sich noch ändern.

Ausgelöst wurde die Katastrophe nach bisherigen Erkenntnissen durch den Abbruch großer Eis- und Gesteinsmassen im Himalaja. Eine gewaltige Flutwelle aus Wasser, Schlamm und Geröll riss Häuser, Straßen und Brücken mit sich. Ganze Ortschaften wurden verwüstet, zahlreiche Gemeinden sind nur schwer zu erreichen.

Mehrere Hilfsorganisationen haben inzwischen Spendenaufrufe gestartet. Die meisten Angebote konzentrieren sich bislang auf die Hilfe in Nepal.

Caritas international stellt Soforthilfe bereit

Caritas international hat zunächst 50.000 Euro für die Nothilfe bereitgestellt. Die nepalesische Caritas und weitere lokale Partner erfassen derzeit die Schäden und ermitteln, welche Unterstützung besonders dringend benötigt wird.

Caritas Nepal ist seit Jahrzehnten in der humanitären Hilfe und Katastrophenvorsorge tätig. Nach Angaben des Hilfswerks bestehen dadurch lokale Strukturen, über die Hilfe gezielt in die betroffenen Gebiete gelangen kann. Die Spenden über den aktuellen Aufruf sind ausdrücklich für die Betroffenen der Sturzflut bestimmt.

Spendenkonto Caritas international

Empfänger: Caritas international

Bank: SozialBank

IBAN: DE88 6602 0500 0202 0202 02

BIC: BFSWDE33XXX

Verwendungszweck: Sturzflut Nepal

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CARE plant Unterkünfte und Hygienepakete

Auch CARE Deutschland sammelt für die Nothilfe nach der Sturzflut. CARE Nepal stimmt sich nach eigenen Angaben mit der Regierung, der nationalen Katastrophenschutzbehörde und örtlichen Partnerorganisationen ab.

Geplant sind unter anderem Notunterkünfte und Hygienepakete. Außerdem will CARE die betroffenen Gemeinden später beim Wiederaufbau unterstützen. Ein besonderes Augenmerk legt die Organisation auf Frauen und Mädchen, die in Katastrophensituationen häufig zusätzlichen Risiken ausgesetzt sind.

CARE ist seit 1978 in Nepal tätig und trägt das Spendenzertifikat des Deutschen Spendenrats.

Spendenkonto CARE Deutschland

Empfänger: CARE Deutschland e. V.

Bank: Sparkasse Köln-Bonn

IBAN: DE93 3705 0198 0000 0440 40

BIC: COLSDE33

Verwendungszweck: Sturzflut Nepal

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Humedica hat Mitarbeiter in Nepal

Die in Kaufbeuren ansässige Hilfsorganisation humedica bereitet gemeinsam mit einer örtlichen Partnerorganisation Hilfsmaßnahmen vor. Ein Mitarbeiter befindet sich bereits in Nepal. Benötigt werden nach einer ersten Einschätzung vor allem sauberes Wasser und Gegenstände des täglichen Bedarfs.

Humedica ist seit vielen Jahren in Nepal aktiv und unterstützt in der Nähe der betroffenen Region bereits ein Projekt zur Katastrophenvorsorge. Dort werden medizinische Ausrüstung und weiteres Material für Notfälle vorgehalten. Zudem werden Bewohner:innen sowie medizinisches Personal darin geschult, wie sie sich auf Naturkatastrophen vorbereiten und im Ernstfall reagieren können.

Für Überweisungen nennt humedica den Spendenzweck "Sturzflut Nepal".

Spendenkonto humedica

Empfänger: humedica e. V.

Bank: Sparkasse Allgäu

IBAN: DE86 7335 0000 0000 0047 47

BIC: BYLADEM1ALG

Verwendungszweck: Sturzflut Nepal

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Nepalesisches Rotes Kreuz bereits im Einsatz

Das Nepalesische Rote Kreuz war nach Angaben der Internationalen Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften bereits wenige Stunden nach der Katastrophe im Einsatz. Helfer:innen verteilen unter anderem Trinkwasser, Planen, Decken, Schlafmatten und Erste-Hilfe-Material.

Die internationale Föderation hat knapp eine Million Schweizer Franken für die Nothilfe freigegeben. Spenden für den konkreten Einsatz sind derzeit unter anderem über das Schweizerische Rote Kreuz möglich. Dabei wird allerdings in Schweizer Franken gespendet.

Spendenkonto Schweizerisches Rotes Kreuz

Empfänger: Schweizerisches Rotes Kreuz

IBAN: CH97 0900 0000 3000 9700 0

Verwendungszweck: Sturzflut Nepal

Kontowährung: Schweizer Franken

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UNICEF-Spenden nicht speziell für diese Sturzflut

UNICEF ist dauerhaft in Nepal tätig und hält dort Hilfsgüter für Naturkatastrophen bereit. Der aktuell auffindbare Nepal-Spendenaufruf von UNICEF bezieht sich jedoch nicht ausdrücklich auf die jetzige Sturzflut.

Die Seite informiert vor allem über frühere Erdbeben und Überschwemmungen. Spenden unterstützen laut UNICEF die weltweite Nothilfe und können damit auch Kindern in Nepal zugutekommen. Wer gezielt für die Betroffenen der aktuellen Katastrophe spenden möchte, sollte einen der ausdrücklich darauf bezogenen Aufrufe wählen.