Hochhalter und Neubauer berufen sich in ihren Posts immer wieder darauf, dass es auf alle aktuellen gesellschaftlichen Fragen nur eine richtige Antwort gibt. "Wenn ich von etwas überzeugt bin, dann stehe ich dahinter. Dann ändere ich meine Werte nicht nach Lust und Laune, je nachdem, was gerade gut ankommt. Ist es überhaupt Glaube, wenn er nicht radikal ist?" fragt Neubauer in einem Post auf Instagram.

Eine Folge des Podcasts "Jana und Jasmin" trägt den Titel "Warum wir lieber Atheisten statt liberale Christen wären". "Ich glaube, wir werden alle gerichtet werden entsprechend dessen, was wir wussten und wie wir in Anbetracht dessen, worüber wir Offenbarung gehabt haben, entschieden haben zu leben", sagt Hochhalter dort.

Klarheit, Ordnung, Wahrheit, Eindeutigkeit: Das sind Merkmale eines fundamentalistischen Weltbildes. "Das Erfolgsrezept des Fundamentalismus ist: Man ist davon überzeugt, dass man die Wahrheit auf seiner Seite hat", sagt Gert Pickel, Professor für Religions- und Kirchensoziologie am Institut für Praktische Theologie an der Universität Leipzig. "Und was will man dagegen haben? Das ist ja das Beste und Sicherste, was es gibt."

Klare Vorgaben zu Familienstrukturen oder Geschlechterrollen können für jüngere Menschen "sehr hilfreich sein", sagt der Soziologe

Immer mehr Menschen erleben heute ein Gefühl von Unsicherheit und Kontrollverlust. Gerade bei den großen beherrschenden Themen wie Klimawandel, Kriege oder Inflation haben viele Menschen das Gefühl, machtlos zu sein. Umso mehr sehnen sie sich nach klaren Vorgaben und Strukturen.

"Unsere Weltanschauung und unsere sozialen Normen, also die Überzeugung von dem, was sich gehört und was nicht, all das vermittelt uns ein Gefühl der Kontrolle", sagt die Psychologin Isabella Uhl-Hädicke von der Universität Salzburg im kürzlich in der ZEIT erschienen Artikel "Woher kommt die Wut?"

Hier bedienen Hochhalter und Neubauer also ein großes Bedürfnis: Gerade für jüngere Menschen können klare Vorgaben zu Familienstrukturen oder Geschlechterrollen "sehr, sehr hilfreich" sein, sagt Pickel. Wenn etwa klar ist, dass es nur zwei Geschlechter gibt und wie deren Rollenbeschreibungen aussehen, muss man sich nicht mehr mit Fragen dazu auseinandersetzen. "Gerade, wenn ich unsicher bin, ist das natürlich eine Möglichkeit, dieser Unsicherheit zu entfliehen."