Gemeinschaft, Vielfalt und Zusammenhalt kann gelingen, zeigt Maximilian Brandt, (Diakon in Ausbildung und Mitglied der Landesjugendkammer) im Gespräch mit Matthias Naebers in unserer Juli-Ausgabe von Lebensformen – dem Magazin des evangelischen Fernsehens.

Gemeinsam glauben, Grenzen überwinden

Beispiele finden sich in unseren Beiträgen: Das Bunte Haus Miesbach bringt alle Generationen zusammen. Beim Deutsch-Tschechischen Gemeindetag in Chodov überwinden Menschen Grenzen durch gemeinsamen Glauben. Und in Hof stärkt die Aktion "Demokratie leben" Menschen, die sich auf Augenhöhe begegnen wollen.