Abdel-Hakim Ourghi: Ein Luther des Islam?

Dann lädt er den Autor, der am Vortag vor Journalisten sein neues Buch präsentiert hat, zum Gebet in der Moschee ein. Ourghi nimmt an und betet – allein vor der Gebetsnische – zwei »Raka’a« (Gebetseinheiten). Nach einer kurzen, durchaus etwas schärferen Diskussion nimmt Ourghi schließlich auch die Einladung des Imams an, seine 40 Thesen bei einer Veranstaltung in der Moschee zu diskutieren. Ourghi sagt, er sei »grenzenlos überrascht und dankbar« für die Gesprächsbereitschaft: »Wir müssen einfach miteinander reden, das ist das Allerwichtigste.« Aber er hat es eilig, wieder wegzukommen. Trotz des freundlichen Imams Sabri hat Ourghi Angst. In der Nacht vor der Aktion habe er kein Auge zugetan, sagt er.

Islamwissenschaftler Ourghi: Gewalt hat etwas mit Islam zu tun

Das Islamverständnis derer, die Ourghi fürchtet, vielleicht tatsächlich fürchten muss, gehört zu dem, was den 49-jährigen gebürtigen Algerier bewegt hat, seine Reformthesen zu formulieren. Seit 2011 ist Abdel-Hakim Ourghi Leiter des Fachbereichs Islamische Theologie an der Pädagogischen Hochschule in Freiburg. Das Mantra »Der Terror hat keine Religion« ist für ihn frommes Wunschdenken. »Es stimmt nicht, dass islamistische Gewalt nichts mit dem Islam zu tun hat«, sagt er. »Islamisten haben eine religiöse Sozialisation hinter sich und finden ihre Antworten auch in Moscheen, die sich moderat geben.« Oft predigten aus der Türkei importierte Imame oder selbst ernannte arabische Imame dasselbe wie Salafisten – nämlich einen Islam, der keine Kritik dulde und die Muslime von der »ungläubigen Umwelt« fernhalten wolle.

Die Moderne, die technologische wie zivilisatorische Überlegenheit der freiheitlichen Gesellschaften des Westens haben den Islam in eine Sinnkrise und die Muslime in eine Zerreißprobe gestürzt, ist die Diagnose, die Ourghi und andere liberale Muslime stellen. Der konservative Mehrheitsislam – unfähig zur Selbstkritik und Reflexion des Gewaltpotenzials, das in der eigenen Religion steckt – reagiere in den westlichen Gesellschaften mit Abschottung und Abkapselung von der Mehrheitsgesellschaft und ihren Werten.