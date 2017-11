Augsburger Bekenntnis: Grundlage protestantischen Glaubens

Dem heißen Wetter im Sommer 1530 in Augsburg haben es die Evangelischen zu verdanken, dass sie mit ihrer Kirchengründung einen entscheidenden Schritt vorankamen. Als der sächsische Kanzler Christian Beyer während des Reichstags am 25. Juni 1530 die »Confessio Augustana«, die große lutherische Bekenntnisschrift, »laut und ganz wohl« auf deutsch verlas, öffnete ein Bediensteter wegen der schwülen Hitze im Kapitelsaal der Augsburger Residenz die Fenster. Im Hof standen Kopf an Kopf die schon dem neuen Glauben zugeneigten Augsburger Bürger und verbreiteten schnell die »Neue Lehre« des Reformators Martin Luther.

Der Reformator selbst konnte dieses epochemachende Ereignis jedoch nur aus der Ferne verfolgen: Er saß äußerst missgelaunt auf der Veste Coburg, weil er im Reich wegen seiner Opposition zu Kaiser und katholischer Kirche »vogelfrei« war und den Schutzbereich seines sächsischen Kurfürsten nicht verlassen konnte.

Martin Luther vs. Thomas Cajetan

Die Reichsstadt Augsburg kannte Luther jedoch bereits von einer sehr unangenehmen und gefährlichen Disputation mit dem päpstlichen Legaten Cajetan. Im Oktober 1518 wurde er nach Augsburg einbestellt, um vor Cajetan Rede und Antwort zu stehen. Luther vertrat zwar unbeirrt seinen Standpunkt, fühlte sich aber zunehmend in Gefahr, als »Ketzer« verfolgt zu werden. Den »gerüsteten Scheiterhaufen« habe er vor Augen gesehen, weshalb er durch ein kleines Tor fluchtartig die Stadt verließ.

Gewohnt hat Luther während der Disputation im Augsburger Karmeliterkloster. Die Annakirche des Klosters wurde 1523 evangelisch, birgt aber eine kunsthistorische und ökumenische Rarität: 1509 errichtete die reiche Kaufmanns-Familie der Fugger in der Annakirche ihre prächtige Grabkapelle. Sie gilt als erstes Zeugnis der Renaissance in Deutschland und ist bis heute ein katholischer Bereich mitten in der evangelischen Kirche. Im ehemaligen Klosterkomplex erinnert die 1983 zum 500. Geburtstag des Reformators eingerichtete "Lutherstiege«, ein kleines Museum das von Touristen gerne besucht wird, an das Wirken des Reformators in Augsburg.