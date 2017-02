Breit-Keßler: Fasten ist "ein Rendezvous mit der Freiheit"

epd: Frau Regionalbischöfin, Entschleunigung ist ein Schwerpunktthema der diesjährigen Fastenaktion "7 Wochen Ohne". Wie kam es zu diesem Motto?

Susanne Breit-Keßler: Wir leben in einer aufgeregten, hektischen Welt, in der sogar Präsidenten ihre Meinung blitzartig in die Welt entlassen. Menschen reagieren sehr schnell, manchmal, ohne sich und anderen die nötige Zeit zum Nachdenken zu gönnen. Es tut uns gut, es ist menschlicher, wenn wir immer wieder innehalten, uns besinnen und überlegen, was wir sagen oder tun.

epd: Das Thema Entschleunigung - wie die verwandten Begriffe Achtsamkeit, Nichtstun oder im Augenblick leben - bringen viele eher mit asiatischen Religionen in Verbindung. Wie verträgt sich das mit christlicher, vor allem evangelischer Spiritualität?

Breit-Keßler: Alles, was recht ist: Achtsamkeit, Besinnung und stellenweise Zurückhaltung sind geradezu typisch für das, was in der Bibel von Jesus berichtet wird. Bevor er agiert, zwischendurch und nach seinen Predigten und Taten verzichtet er auf ein besinnungsloses Sofort - und setzt dem ein geistliches, kluges "Augenblick mal" entgegen. Das ist unsere ureigene Botschaft.

epd: Mit der Fastenzeit vor Ostern verbindet man vor allem Verzicht - zum Beispiel auf Fleisch, Alkohol, Fernsehen oder Zigaretten. "7 Wochen Ohne" ist eher ein Appell ans Umdenken. Ist den Protestanten die Askese nicht mehr so wichtig?

Breit-Keßler: Zeitweise Askese ist selbstverständlich und kann in der Fastenzeit genau so wie zu anderen Zeiten im Jahr gelebt werden. Diese Askese befreit Körper und Geist von Lasten, die es einem schwermachen. Aber Fasten kommt von "fastan", festhalten, im Auge behalten. Die drei Dimensionen der Existenz - die Beziehung zu Gott, zu sich selbst und zum Mitmenschen - werden beim Fasten in den Blick genommen. Wer da seine Haltung überprüft und dadurch neue Einsichten gewinnt, hat ein Rendezvous mit der Freiheit.