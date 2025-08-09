Nach dem Rückzug der Franzosen 1954 wurde das Gotteshaus von den Kommunisten geschlossen und erst an Weihnachten 1990 wiedereröffnet. Heute ist die Kirche wieder ein blühender Ort christlichen Lebens. Frühmorgens und am Abend wird hier jeden Tag Messe gefeiert, am Sonntag gleich sechs Mal.

Der 23-jährige Huy, den wir beim Verlassen der Messe treffen, ist nicht einmal katholisch, besucht aber trotzdem gerne die Gottesdienste. Ihm gefällt die Atmosphäre der Ruhe im lauten Hanoi, das unter der Last des Verkehrs zu ersticken droht.

Bei acht Millionen Einwohnern rasen vier Millionen Scooter durch die engen Gassen, aber vielleicht sind es auch mehr, so genau weiß das auch niemand. Die Roller scheinen jedenfalls alle gleichzeitig auf den Straßen zu sein, mehrspurig und ohne die Beachtung irgendwelcher Verkehrsregeln.

Huy gefällt auch das Innere der Kirche, das mit der Pariser Schwesterkirche gar nichts gemein hat, sondern auf vietnamesische Art mit den zwei typischen Farben Gelb und Rot dekoriert ist. Alles normal also? Huy sagt, wer hier die Messe besucht, hat keine Nachteile.

Dass Christen in Vietnam auch unter Druck geraten können, beklagt das überkonfessionelle christliche Hilfswerk Open Doors. Neben den kommunistischen Behörden seien es oft die eigenen Angehörigen, die Druck ausübten, heißt es dort. Das Abweichen von herrschenden Traditionen gilt als Verrat.

Zu diesen Traditionen gehört zum Beispiel Animismus, der Glaube, dass in allen Gegenständen und Lebewesen bestimmte Geister wohnen, die den Menschen entweder helfen oder schaden können. Wenn jemand diesem Glauben den Rücken kehrt, werden die Geister erzürnt. Unglück oder Krankheit kommen dann über ihn, seine Familie oder die Gemeinschaft.

Hauskirchen und Bergdörfer: Wo Glaube gefährlich wird

Während historische christliche Gemeinschaften wie die römisch-katholischen Kirchen eine gewisse Freiheit genießen, sind die rund 1 Million Protestanten und Angehörige von Pfingstkirchen wegen ihres Glaubens starkem Druck und Gewalt ausgesetzt, vor allem in den ländlichen Gebieten in Zentral- und Nordvietnam.

Etwa 10.000 Menschen sind Mitglieder von Pfingstgemeinden, um die 40.000 Mitglieder von Bergvölkerkirchen. Rund 200.000 Christen treffen sich in illegalen Hauskirchen.

Open Doors erzählt die Geschichte von Sang (Name geändert), der in einer Bergregion im Norden aufgewachsen war und mit 14 Jahren durch einen reisenden Evangelisten von der Botschaft Jesu hört und Christ wurde. Bei seiner Familie kam die Bekehrung gar nicht gut an, der Vater drohte wegen der Angst vor den erzürnten Geistern, mit einer Schrotflinte die ganze Familie auszulöschen.

Sang verließ die Familie, hielt aber weiter Kontakt - und wurde nach einer Berufsausbildung zum Apotheker selbst Evangelist. Er begann für seinen Vater zu beten.

Mit seinem Motorrad besucht Sang abgeschiedene Dörfer seiner Provinz und verkündigt Jesu Botschaft. Wegen drohender Repressalien erwähnt er jedoch nie, Missionar zu sein.

"Ich sage einfach, dass ich meine Verwandten und Freunde besuche. Und wenn ich Menschen treffe, nehme ich mir Zeit, um mit ihnen zu reden. Dann beginne ich, ihnen aus dem Wort Gottes zu erzählen."

Entscheidet sich ein Gesprächspartner für Jesus, ermutigt Sang ihn zum Besuch einer nahe gelegenen Hauskirche – auch wenn ihm bewusst ist, dass den Bekehrten manchmal die Vertreibung dafür droht. In seinem Dorf betreut er eine wachsende Gruppe von mittlerweile 20 Personen und liest mit ihnen in der Bibel.

Missionare wie Sang leben in Vietnam unter der ständigen Gefahr, festgenommen zu werden. Nay Y Blang war wegen seines Glaubens bereits sieben Jahre inhaftiert. Der 49-jährige Protestant gehört zur Volksgruppe der Ede im zentralen Bergland Vietnams. Er wurde 2023 eingesperrt.

Der Volksgerichtshof der Provinz Phu Yen verurteilte ihn dann Anfang 2024 zu viereinhalb Jahren Gefängnis wegen "Missbrauchs demokratischer Freiheiten". Ihm wurde unter anderem vorgeworfen, Falschinformationen über die Religionsfreiheit zu verbreiten und die Religionspolitik verzerrt darzustellen. Es ging um Gebets-Treffen mit anderen Christen in seinem Haus zwischen 2019 und 2022.

Außerdem wurden seine Online-Gebetsgemeinschaften von der Regierung als reaktionär eingestuft. Blang informierte dabei auch über die Unterdrückung der Religionsfreiheit in Vietnam. Der Christ war bereits von 2005 bis 2010 wegen seines Glaubens in Haft und danach noch 24 Monate in Umerziehungslagern.