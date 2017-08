Das Sakrament der Taufe

In der Abendmahlsfrage führte Luther einen erbitterten Konflikt mit Rom, in der Frage der Taufe sah er keinen Anlass dazu. Er fand dieses Sakrament in seiner Kirche sogar »ungeschmälert und unbefleckt durch Menschensatzungen erhalten« und dankte Gott, dass er es »für alle Völker und alle Stände der Menschen freigehalten hat«.

Allerdings monierte Luther die Vielzahl der zusätzlichen Riten, die das Taufgeschehen zu überwuchern drohten: »unter die Augen blasen, bekreuzigen, Salz in den Mund geben, Speichel und Erde in die Ohren und Nase tun; mit Öl auf der Brust und den Schultern salben und mit Chrisam die Scheitel bestreichen, Taufhemd anziehen und brennende Kerzen in die Hände geben, und was dessen mehr ist.« Luther wandte ein, die Taufe könne auch wohl ohne solches alles geschehen, »und das sind nicht die rechten Griffe, die der Teufel scheut oder flieht«.

Luther thematisierte die Taufe im Jahr 1519 in seiner Schrift »Ein Sermon von dem heiligen, hochwürdigen Sakrament der Taufe«. In seiner Deutung der Taufe ging er von dem griechischen Wort »baptismos« (Ein- oder Untertauchen) aus. Die Taufe sieht er bildhaft dargestellt durch das ursprünglich geübte völlige Untertauchen des Täuflings im Wasser und sein Wiederauftauchen als Handlung, die das Sterben und Auferstehen des Menschen mit Christus symbolisiert. Luther knüpft hier in seinem Taufverständnis stark an den Apostel Paulus (Römer 6) an.