Der Wahlerfolg der AfD in Sachsen-Anhalt hat viele Menschen erschüttert. Michael Lehmler bringt seine Sorge in einem Gebet vor Gott: über ein Land, das "dunkler geworden" sei, ein zersplittertes "Wir" – und über den Mut, trotz allem menschlich zu bleiben.

Guter Gott

ich habe Angst

das Land ist

dunkler

geworden

das Wir ist

zersplittert

in Egoismen

und diffusen

Gefühlen

Mensch-sein

Nächsten-

liebe Vielfalt

Barmherzig-

keit und

Offenheit

stehen nicht

hoch im Kurs -

was ist die

Alternative

Guter Gott

schenke mir

den Mut

menschlich

zu sein