Der Wahlerfolg der AfD in Sachsen-Anhalt hat viele Menschen erschüttert. Michael Lehmler bringt seine Sorge in einem Gebet vor Gott: über ein Land, das "dunkler geworden" sei, ein zersplittertes "Wir" – und über den Mut, trotz allem menschlich zu bleiben.
Guter Gott
ich habe Angst
das Land ist
dunkler
geworden
das Wir ist
zersplittert
in Egoismen
und diffusen
Gefühlen
Mensch-sein
Nächsten-
liebe Vielfalt
Barmherzig-
keit und
Offenheit
stehen nicht
hoch im Kurs -
was ist die
Alternative
Guter Gott
schenke mir
den Mut
menschlich
zu sein