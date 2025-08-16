noch einmal kommt der sommer
noch einmal kommt der Sommer
um die Ecke und scheucht mich
auf und hinaus - die Morgenkühle
und die Abendfrische tun so gut
selbst im Schatten wärmst du
in deinem Licht sammle ich mich
und träume den Tag leicht und
wundervoll trotz aller Furcht
in der Mitte des Flusses machst
du ihn schiffbar ich setze über
der Sonnenschein verbindet
wir leben und feiern und danken
