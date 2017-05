Glaubensfrage: Woran glauben Sie?

Im Gespräch mit dem bayerischen Finanzminister Markus Söder (CSU) ging es um das Finanzdebakel des Dekanats München und sein Amt als Delegierter in der Synode der bayerischen Landeskirche. Der Münchner SPD-Politiker Christian Ude erläuterte, wie stark sich seiner Ansicht nach Kirche in Politik einmischen dürfe und warum nicht jedes Ja oder Nein zu einer Umgehungsstraße aus der Bibel abgeleitet werden könne.

In kuzen Video-Intererviews unter dem Motto »Was glaubst Du denn? – Prominente und ihr Glaube« stehen Fragen rund um Glaube, Werte und Traditionen im Mittelpunkt. Der Pressesprecher der Münchner Polizei, Marcus da Gloria Martins unterstrich dabei die Bedeutung des Glaubens: »Glaube ist ein ganz wichtiger Baustein, wenn ich an Hoffnung denke.« Denn Hoffnung biete Orientierung. Er selber verlasse sich meist auf sein Bauchgefühl, sagte der Polizist, der durch sein besonnenes Auftreten vor der Presse nach dem Amoklauf am Olympia-Einkaufszentrum in München am 22. Juli 2016 aufgefallen war.