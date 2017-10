Islamprofessor Ourghi: 40 Thesen zur Reform des Islam

Medienwirksame Aktion oder ernstgemeinte Ansätze?

Pfarrer Martin Germer von evangelischen Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche warf dem Islamwissenschaftler vor, seinen Thesenanschlag nicht bei der Moscheegemeinde angekündigt, sondern nur die Medien informiert zu haben. Gäbe es eine ähnliche Aktion an seiner Kirche, würde er das Hausrecht geltend machen, so Germer in einem Offenen Brief an Ourghi.

Es sei zu fragen, wie der Buchautor mit Reformgedanken in die Welt der Muslime hineinwirken wolle, wenn er dabei nicht das Gespräch mit denen suche, die den Islam vertreten. Der Pfarrer lobte Imam Taha Sabri, der Ourghi trotz der unangekündigten Aktion mit »Freundlichkeit und Ruhe« empfangen habe.

Ourghi: In Algerien geboren, in Freiburg Professor

Der 1968 in Algerien geborene Ourghi leitet seit 2011 den Fachbereich Islamische Theologie und Religionspädagogik an der Pädagogischen Hochschule Freiburg. Begleitet wurde er bei der Buchpräsentation in Berlin von Seyran Ates, der Leiterin der Berliner Reformmoschee »Ibn Rushd - Goethe«, zu deren Mitbegründern Ourghi gehört. Sie unterstrich das humanistische Anliegen der Islamreformer: »Keine Religion darf über den Menschenrechten stehen.«