Jairus und seine Tochter: Vom Tod zum Leben

Jairus war Synagogenvorsteher in Galiläa und Vater einer zwölfjährigen Tochter. Bald schon hätte sie heiraten sollen. Nun aber lag sie sterbenskrank in ihrem Bett, und er, ihr Vater, konnte nichts für sie tun. Kein Arzt, keine Medizin hatten ihr geholfen. Jairus muss verzweifelt gewesen sein, als er plötzlich hörte, dass Jesus in der Gegend sei. Von diesem Wanderprediger, seinen Lehren und Taten, hatte Jairus schon gehört. Ihn würde er um Hilfe bitten. Er würde seine Tochter retten – ganz bestimmt!

Jairus machte sich also auf den Weg, er drängte sich durch die Menschenmenge, die Jesus umringte, »und als er Jesus sah, fiel er ihm zu Füßen und bat ihn sehr und sprach: Meine Tochter liegt in den letzten Zügen; komm und lege ihr die Hände auf, dass sie gesund werde und lebe.« (Markus 5, 22 f.) Zum Glück erkannte Jesus die Not des Jairus und sein Vertrauen auf ihn und willigte ein. Gemeinsam machten sie sich auf den Weg zurück.

Jairus ist verzweifelt über seine Tochter

Besonders eilig hatte Jesus es allerdings nicht, musste Jairus schnell feststellen. Und das, obwohl für seine Tochter doch jede Minute zählte. Es war nicht leicht, vorwärtszukommen inmitten all dieser Menschen, die Jesus sehen und mit ihm reden wollten.

Jairus’ Erleichterung über die zugesagte Hilfe wich wieder aufkeimender Verzweiflung, als Jesus dann auch noch stehen blieb und eine Diskussion darüber anfing, wer gerade seine Kleider berührt habe – in einer Menschenmenge, in der die ganze Zeit jeder jeden anrempelte. Auch die Jünger fragten erstaunt nach, was das denn solle: »Du siehst, dass dich die Menge umdrängt, und sprichst: Wer hat mich berührt?« (Markus 5, 31) Jesus jedoch ließ sich nicht beirren. Da meldete sich eine Frau zu Wort, die seit Jahren an Blutfluss gelitten hatte. »Ich wusste, ich werde gesund, wenn ich nur dein Gewand berühre«, erklärte sie, und Jesus antwortete: »Meine Tochter, dein Glaube hat dich gesund gemacht; geh in Frieden.« (Markus 5, 34)