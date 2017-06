Kinderreporter: War Jesus ein halber Zombie, oder wie?

Ostersonntag und Auferstehung - dazu haben sich die Kinderreporter Franziska und Clemens von der evangelischen Wilhelm-Löhe-Schule in Nürnberg so mache Gedanken gemacht. Die beiden Neunjährigen fragen sich aber auch, was diese 2.000 Jahre alte Geschichte noch mit ihnen zu tun hat. Beantwortet werden ihre Fragen von einem echten Experten - dem »Oberboss der Evangelischen in Bayern«, Landesbischof Bedford-Strohm.