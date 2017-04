Kinderreporter: Warum hat sich Jesus nicht gewehrt?

Kinder freuen sich riesig auf Ostern – aufs Eiersuchen und sicher auch auf den ein oder anderen Schoko-Osterhasen. Davor kommt aber noch der Karfreitag: der Tag, an dem der Kreuzigung Jesu gedacht wird.

Clemens und Franziska sind beide neun Jahre alt und gehen in die evangelische Wilhelm-Löhe-Schule in Nürnberg. Die beiden haben sich so ihre Gedanken gemacht zum Karfreitag. Sie haben sich schlaue Fragen überlegt und bekommen sie von einem echten Experten beantwortet: Landesbischof Bedford-Strohm.