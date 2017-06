Leitlinien des Glaubens

Vaterunser und die »goldene Regel«

Das Vaterunser steht in der Mitte der Bergpredigt, es ist das am weitesten verbreitete Gebet des Christentums und das einzige, das Jesus selbst seine Jünger gelehrt hat. Es beinhaltet alles, was wichtig ist im Leben eines Christen, in seiner Beziehung zu Gott und zur Welt. Und es weiß um die Unmöglichkeit eines schuldlosen Lebens. Die »goldene Regel« fasst die ganze Lehre noch einmal zusammen. Den Abschluss bilden das Mahnwort vom »engen Tor«, die Warnung vor heuchlerischen Glaubenslehrern und das Gleichnis vom Hausbau – für ein Leben mit den Grundsätzen der Bergpredigt oder gegen sie. Insgesamt war die Rede Jesu für die Zuhörenden wohl ziemlich harte Kost. Sie entsetzten sich, berichtet Matthäus abschließend.

Die erste Rede Jesu hat wohl schon zu Beginn seines Auftretens Wellen geschlagen, sie hat aber auch nach seinem Tod und seiner Auferstehung in der Urgemeinde eine große Rolle gespielt. Bereits der Brief des Jakobus nimmt auf die Ethik der Bergpredigt Bezug, urchristliche Kirchenordnungen und die Kirchenväter sehen in Jesu Rede die Vorgabe, wie Christen leben sollen. Doch von Beginn an wurde darüber nachgedacht, ob diese Regeln denn für jeden immer und überall gelten. Gelten sie auch für den Staat, der seine Bürger verteidigen muss? Bereits der Apostel Paulus denkt in seinem Brief an die Römer (Kapitel 13) über eine gewaltgestützte Obrigkeit nach. Spätestens mit dem Aufstieg des Christentums zur Staatsreligion im 4. Jahrhundert relativierte sich die kompromisslose Lehre Jesu. Das Eidverbot, die Feindesliebe und der Gewaltverzicht wurden mehr und mehr aufgeweicht.

Quäker nehmen Bergpredigt wörtlich

Doch die Verwässerung der Worte Jesu rief immer wieder radikalchristliche Bewegungen auf den Plan. Mit Berufung auf die Bergpredigt stellten sie die sich anpassende Kirche infrage und wurden dafür gnadenlos verfolgt: zum Beispiel die Waldenser, die Katharer oder die Täufer. Manchmal gelang die Rückbesinnung auf die Bergpredigt auch im Bereich der Kirche. Franz von Assisi und seine Anhänger predigten und lebten Armut und Verzicht, Frieden und Feindesliebe. Ihre Impulse wirken bis heute nach. Sie alle beriefen sich auf eine radikale Jesus-Ethik und sahen die Gebote der Bergpredigt als eindeutig, verbindlich und erfüllbar. Sie hatten keinen Grund anzunehmen, Jesus habe seine eigenen ethischen Forderungen nicht befolgt und auch gar nicht erwartet, dass sie befolgt werden. Für sie war klar: Jesus sagte genau, was jetzt getan werden muss, er wollte, dass seine Jünger kompromisslos in seine Nachfolge eintreten und nach seiner Lehre leben.

Die Bergpredigt wörtlich genommen hat auch die Gemeinschaft der Quäker, die »Society of Friends«, Mitte des 17. Jahrhunderts von George Fox in England gegründet. Wegen religiöser Verfolgungen wanderten viele Quäker nach Nordamerika aus. Sie sind Pazifisten und verweigern den Eid, trotzdem isolieren sie sich nicht von der Welt. Weil sie den Kriegsdienst ablehnten, traten sie in Amerika den Indianern waffenlos gegenüber und hatten hundert Jahre – solange sie die politische Mehrheit in Pennsylvania bildeten – Frieden mit den Indianern. Sie durften nicht lügen, so durften sie als Kaufleute nur den Preis nennen, den schließlich zu zahlen oder zu fordern sie entschlossen waren. Als Erfinder des festen Preises wurden manche von ihnen reich. Nach dem Zweiten Weltkrieg starteten sie Hilfsaktionen im vom Krieg zerstörten Europa. Viele deutsche Kinder wären in der Nachkriegszeit ohne die Care-Pakete kaum am Leben geblieben. Für ihr Engagement erhielten die Quäker 1947 den Friedensnobelpreis.