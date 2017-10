Oliver Spilker: Wir helfen gern, aber nur, wenn es nicht wehtut

Irgendwann ist Schluss

Sie ist die Stütze der Gemeinde, bei jeder Veranstaltung dabei – hat schon den Christbaum geschmückt und die Gemeindebriefe ausgetragen und für den Seniorenkreis Kaffee gekocht. Sie hat alles richtig gemacht und bestimmt versucht, nach den Zehn Geboten zu leben.

Und dann steht da plötzlich der junge Syrer in der Kirche und bittet um Asyl, und der Kirchenvorstand stimmt zu, ja, wir helfen. Und auch sie stimmt mit Ja. Ein Syrer, ja, wir helfen. Aber dann werden es mehr, denn der Mann hat eine Frau und drei Kinder und auch noch einen Onkel und einen Neffen. Das ist dann doch zu viel.

Irgendwann ist Schluss. Alle können wir dann doch nicht aufnehmen. Und das würde dann auch irgendwann zu teuer. Und auch ihr wird es zu viel, und sie stimmt dagegen.

Einer ja, aber nicht mehr, und irgendwo gibt es auch mal eine Grenze. Das ist verständlich, und lieber einem helfen als keinem. Und bitte jetzt nicht mit der Bibel Politik machen und moralisch werden. Bitte nicht unsere Gemeinden überfordern. Wir helfen ja gerne als Kirche, aber bitte nur solange es nicht richtig wehtut.

Wenn wir an unsere Grenzen stoßen

Und Jesus sah ihn an und gewann ihn lieb ... Jesus sieht mich an, und ich sehe zur Seite, denn ich fühle mich ertappt. Nein, ich kann es auch nicht, alles den Armen geben, ich gehöre auch zu denen, die an ihre Grenzen stoßen und die sich über eine Gehaltserhöhung freuen. Ich gehöre auch zu denen, die alles richtig machen wollen und die nur so viel spenden, dass es ihnen nicht wehtut.

Und Jesus sieht mich immer noch an und hat mich immer noch lieb. Und zaghaft blicke ich zurück, und mir ist, als lächle Jesus, als verstehe er mich, als helfe er mir aus der Klemme mit seinem Nadelöhr-Vergleich: Unmöglich, mein Lieber, versuch es erst gar nicht. Du kannst es nicht schaffen. Auch immer gut sein zu wollen ist ein Leistungsdruck. Vom Alles-Abgeben an die Armen bist du meilenweit entfernt. Beim dritten Syrer machst du schon Pause. So wird das nichts mit dem Reich Gottes.

Luther über Gnade und Geschenk

Aber dann erinnert mich Jesus daran, dass wir noch im Lutherjahr sind und dass doch dieser Luther schon erkannt hat, dass es mit unserer Anstrengung nichts wird und dass alles Gnade sei und Geschenk, und dann sagt Jesus noch mal ganz deutlich zu mir: Bei den Menschen ist’s unmöglich, aber nicht bei Gott. Und er schaut mich dabei an, und ich halte seinem Blick nun stand, denn ich spüre: Da kommt eben kein moralischer Zeigefinger und kein Vorwurf, sondern ein Zuspruch, dass Gott das Unmögliche tun kann und Kamele durchs Nadelöhr bringt und mich hinterher aufnimmt in sein Reich, einfach weil er mich lieb gewonnen hat.

Aber Folge mir nach sagt er schon auch noch. So billig lässt er mich dann doch nicht davonkommen. Folge mir nach und Gott wird es richten gehören zusammen. Und das möchte ich wirklich versuchen: diesem Jesus in seiner Menschenliebe und in seinem Gottvertrauen zu folgen. Ich möchte versuchen loszulassen, ganz im Sinne von Jesus und Erich Fromm: mein Leben nicht im Haben, sondern im Sein zu leben, an nichts zu hängen und grenzenlos Ja zu sagen zum Menschen. Und Jesus lächelt schon wieder, so als wollte er sagen: Versuch es, ich helfe dir dabei.