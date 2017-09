Religionsunterricht: Reden über Gott und die Welt

Was macht den Religionsunterricht im Speziellen aus?

Bogdahn: Der erzieherische Aspekt spielt in jedem Unterricht eine große Rolle. Aber in Religion und in Ethik ist Zeit um sich Gedanken zu machen über Gott und die Welt. Die Kinder haben Gelegenheit, in Kontakt zu kommen, sich auszutauschen; es wird gesungen und gestaltet. Erzählen und Vorlesen ist ein wichtiger, und für Religion auch typischer Bestandteil. Das Beten, oft eingebettet in ein Anfangs- oder Schlussritual, hilft den Kindern ihre Spiritualität zu entwickeln. Wie bei den musischen Fächern tritt die Leistungsmessung in den Hintergrund, das finde ich sehr angenehm; und die Kinder auch. Es passt zur Grundhaltung: Du bist wertvoll, so wie du bist!

Interessieren sich Grundschüler für Gott? Beschäftigen sie sich mit Sinnsuche?

Bogdahn: Zuallererst leben die Schüler noch sehr in den Tag hinein. Ich weiß aber von meinen eigenen Kindern, dass die Fragen meistens nachts kommen, wenn es dunkel wird. Die Schüler der ersten und zweiten Klasse sind noch sehr Ich-bezogen und in ihrem konkreten Leben gefangen. Aber bei den Schülern aus der dritten und vierten Klasse weiß man – auch aus der Psychologie –, dass sie einen großen Entwicklungsschritt vollziehen und anfangen, sich Gedanken über solche Dinge zu machen, dass sie Transfer schaffen und abstraktes Denken entwickeln. Das religiöse Bewusstsein wird dann sehr deutlich – man muss es aber nicht unbedingt religiös nennen. Die Kernfragen werden wichtig. »Tod« und »Schuld« sind Themen, die jedes Kind kennt und beantwortet haben möchte. Das macht den Menschen zum Menschen und das Kind zum Kind, dass man solche Fragen stellt und wissen will, worum es im Leben geht.