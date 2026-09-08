Mit Rosch Haschana feiern Jüdinnen und Juden den Beginn des neuen Jahres. Das Fest beginnt 2026 am Freitag, 11. September, bei Sonnenuntergang und endet am Sonntag, 13. September, nach Einbruch der Dunkelheit. Nach dem jüdischen Kalender beginnt dann das Jahr 5787.

Rosch Haschana bedeutet wörtlich "Haupt des Jahres". Das zweitägige Fest gehört zu den höchsten Feiertagen im Judentum und eröffnet die sogenannten "ehrfurchtsvollen Tage" – eine Zeit der Besinnung, Umkehr und Reue, die mit Jom Kippur, dem Versöhnungstag, endet.

Zeit der Besinnung und Umkehr

Rosch Haschana hat im Judentum auch den Charakter eines Gerichtstages. Nach traditioneller Vorstellung richtet Gott in diesen Tagen den Blick auf die Taten der Menschen. Das "Buch des Lebens" wird aufgeschlagen und das vergangene Jahr wird betrachtet.

Die ersten zehn Tage des neuen jüdischen Jahres gelten deshalb als Zeit der Umkehr. Menschen sollen über ihr eigenes Handeln nachdenken, Fehler erkennen und versuchen, Unrecht wiedergutzumachen. Dabei geht es nicht nur um die Beziehung zu Gott, sondern auch um die Beziehungen zu anderen Menschen.

Eine traditionelle Grußformel lautet deshalb: "Mögest du für ein gutes Jahr eingeschrieben und besiegelt werden." Häufig wird auch einfach "Schana Towa" – "ein gutes Jahr" – gewünscht.

Der Schofar ruft zur Umkehr

Ein wichtiges Symbol von Rosch Haschana ist der Schofar, ein aus einem Widderhorn gefertigtes Blasinstrument. Sein Klang soll die Menschen aufrütteln, zur Besinnung bringen und zur Umkehr aufrufen.

Eine Besonderheit gibt es 2026: Weil der erste Tag von Rosch Haschana auf einen Schabbat fällt, wird an diesem Tag traditionell nicht Schofar geblasen. Der Schofar erklingt deshalb erst am zweiten Festtag, am Sonntag, 13. September.

Apfel, Honig und Granatapfel

Zu Rosch Haschana gehört auch ein festliches Essen. Besonders bekannt sind Äpfel, die in Honig getaucht werden. Sie stehen symbolisch für den Wunsch nach einem süßen und guten neuen Jahr. Auch Granatäpfel gehören traditionell zum Festessen.

Anders als das säkulare Silvester ist Rosch Haschana kein ausgelassenes Partyfest. Das Neujahrsfest verbindet Feierlichkeit mit der Aufforderung, über das eigene Leben und das eigene Handeln nachzudenken.

Zehn Tage bis Jom Kippur

Mit Rosch Haschana beginnen die zehn "ehrfurchtsvollen Tage" – auf Hebräisch Jamim Noraim. Sie enden mit Jom Kippur, dem Versöhnungstag und höchsten Feiertag des jüdischen Jahres.

2026 beginnt Jom Kippur am Abend des 20. September und endet am Abend des 21. September. Die Tage dazwischen gelten als besondere Zeit der Reue, Umkehr und Versöhnung.