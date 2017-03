Schauspieler Ben Becker spielt »Judas«

Die Geschichte von Judas konfrontiert mit der Frage der Schuld und der Verantwortung. Mit welchem Gefühl möchten Sie Ihre Besucher aus Ihrer Lesung entlassen?

Ben Becker: Ich kann keine aktuellen politischen Probleme lösen. Ich kann ja nicht rüberfahren und den Trump absetzen. Ich kann auch einen Interessenskonflikt, der in Syrien stattfindet, nicht mit einem Theaterstück lösen. Ich kann nur Fragen stellen und versuchen, etwas anderes zu machen als das, was uns auf der dusseligen Fernsehmattscheibe präsentiert wird. Ich kann mich ja nur mit einer größeren Ernsthaftigkeit mit den Problemen auseinandersetzen und Fragen stellen: Wie kommen wir zusammen? Kommen wir überhaupt zusammen oder müssen wir wirklich bald auf den Mars, weil wir diesen wunderschönen Planeten dann doch kaputt kriegen? Ich weiß es nicht, ich kann Ihnen das nicht beantworten. Von daher bin ich auch kein Priester geworden, der sagt: Die Antwort steckt in Gott.



Sie sprechen eher wie ein Politiker. Sind Sie als Schauspieler Politiker?

Ben Becker: Nein, bin ich nicht, bin ich nicht. Ein Politiker würde Ihnen wahrscheinlich eine Antwort geben, und das tue ich nicht. Ich stelle Fragen, ich bin Künstler.



Als Künstler, haben Sie da auch noch einen Wunsch oder einen Traum, den Sie sich gerne erfüllen möchten?

Ben Becker: Ja, ich möchte noch viele schöne Abende bestreiten und den Leuten ganz viele Geschichten erzählen – als Künstler –, das ist mein Traum. Und ich habe noch viel zu erzählen. Aber momentan beschäftige ich mich mit großer Ernsthaftigkeit mit Judas. Mir bereitet das große, große Freude, auch dass ich damit einen solchen Zuspruch finde. Die Kirchen, in denen ich auftrete, sind Orte, wo man Fragen stellen darf, die offen sind für Gespräche, für Geschichten. Das macht mich glücklich. Ich finde es toll, dass der Berliner Dom zehn Mal rappelvoll ist, oder der Hamburger Michel, dass ich es schaffe, mit dieser Auseinandersetzung Kirchen zu füllen. Außer in München, da lassen sie mich nicht in die Kirche.

Die evangelische Kirche feiert in diesem Jahr 500 Jahre Reformation. Gibt es bei Ihnen einen solchen Luthermoment, wo Sie sagen: Hier stehe ich?

Ben Becker: Ich habe den Luther mal in einer Doku für arte gespielt – also anspruchsvolles Fernsehen – und habe mich deswegen auch immer mal wieder mit Luther auseinandergesetzt. Man feiert ihn unheimlich, aber wenn man etwas an der Fassade kratzt, ist auch Herr Luther eine sehr umstrittene Figur, der übrigens auch bei Walter Jens ganz gut was wegkriegt. Der Luther kommt nicht ganz ungeschoren davon bei diesem Abend.