Theologe Jürgen Moltmann: »Ehrfurcht vor allem Leben«

Herr Professor Moltmann, Sie haben bereits vor 30 Jahren vor der ökologischen Katastrophe gewarnt und zur Umkehr aufgerufen. Nun ist die globale Zerstörung ungebremst weitergegangen. Haben Sie noch Hoffnung für die Welt?

Jürgen Moltmann: Meine Hoffnung ist auf Gott, den Schöpfer gerichtet. Aber auch auf Menschen, die vernünftig und weise werden. Ein Zeichen dafür ist die UN-Klimakonferenz 2015 in Paris, bei der sich alle Staaten auf einen Klimaschutzvertrag geeinigt haben. Das war das erste Mal, dass die Vereinten Nationen auf den Schrei der Erde gehört haben. Dieses verantwortliche Denken wird sich trotz der aktuellen Entwicklung in den USA durchsetzen. Und so hoffe ich, dass die Erde überlebt.