Viele junge Kopten wollen Mönch oder Nonne werden

Kopten sind in Ägypten diskriminierte Minderheit

Der junge Mönch ist vor sechs Jahren als Novize eingetreten. Vor drei Jahren hat er die ewigen Gelübde abgelegt. »Damals war der Esel die wichtigste Person, weil er das einzige Transportmittel für die alten Männer war und die Mühle antreiben konnte«, sagt der 33-Jährige. Heute leben 200 Mönche und 20 Novizen im Kloster Anba Bischoy.

Auch in den anderen Klöstern im Land wird wieder in großer Gemeinschaft Gottesdienst gefeiert. Insgesamt gibt es nach Angaben aus dem Patriarchat in Kairo in den 50 Klöstern insgesamt 5.000 bis 6.000 Mönche und Nonnen – bemerkenswert in einem Land, in dem die christliche Minderheit der Kopten diskriminiert und bedroht wird.

»Was wir heute erleben, ist aber nichts verglichen mit dem fünften Jahrhundert«, sagt Abuna Nicola. »Damals gehörten 7.000 Mönche zu Anba Bischoy, und im ganzen Wadi Natrun lebten 70.000.« Dass die Zahlen nicht übertrieben sind, belegen archäologische Forschungen, die von 1.500 frühchristlichen Mönchsgemeinschaften im Wadi Natrun ausgehen.

Koptische Klöster platzen aus allen Nähten

Von den vielen Klöstern sind heute nur noch vier im Wadi Natrun erhalten. Dafür platzen diese aber fast aus allen Nähten. Alle noch erhaltenen Klöster in Ägypten haben in den letzten Jahren anbauen müssen. Die Mönche leben nicht mehr in den kargen Zellen von einst, sondern in modernen Zimmern.

Wer mehr erfahren will, wie es zu dieser Renaissance des koptischen Klosterwesens im 20. Jahrhundert kommen konnte, sollte im Makarios-Kloster haltmachen. Es ist das südlichste der vier Klöster im Wadi Natrun. Johannes der Täufer und der Prophet Elia sollen hier begraben sein.

140 Mönche leben im Makarios-Kloster

In diesem Teil der Wüste nahm Ende der 1960er-Jahre der Klosterboom seinen Anfang – und zwar mit einem Mönch, der sich selbst den Namen Matta al-Maskin gegeben hatte – Matthäus, der Arme. 1919 als Yussuf Iskander geboren, entschied er im Alter von 29 Jahren, Eremit zu werden. Er verkaufte seine Apotheke, gab allen Besitz an die Armen und trat ins Kloster ein. Immer wieder zog er sich für längere Zeiten in die Einsamkeit der Wüste zurück, wo er in einer Höhle ein streng asketisches Leben führte.

Das beeindruckte andere junge Kopten, die ihm in die Wüste folgten. Der damalige koptische Papst Kyrillos VI. beauftragte 1968 diese Gruppe von elf Mönchen um Matta al-Maskin, den fünf alten Mönchen im Makarios-Kloster beim Wiederaufbau zu helfen. Mit den Steinen des alten Klosters bauten sie die neuen Gebäude, in denen heute 140 Mönche leben.