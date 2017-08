Warum die Kindertaufe?

Merkwürdig ist die Tatsache, dass Luther ein Argument für die Kindertaufe nicht benützt: Gerade die Kindertaufe ist das besonders klare Zeichen für die zuvorkommende, voraussetzungslose Gnade Gottes. Aber es gilt eben auch: Die Taufe ist dem Menschen gegeben, damit er sie im Glauben ergreift, bejaht, bekennt, dafür dankt und aus ihr lebt. Hier ist an das gewichtige Wort am Ende des Markusevangeliums zu erinnern: »Wer da glaubet und getauft wird, der wird selig werden.« Das hat Luther selbst in seinen frühen Schriften zur Taufe stark herausgestellt und betont. Und damit kommt er in der Auseinandersetzung mit den Wiedertäufern in ein Dilemma. Sie halten ihm genau dies vor:

Wo bleibt bei der Kindertaufe der persönliche Glaube des Getauften?

Diese Anfrage ist berechtigt. Hier wäre - bis in den Tonfall hinein - mehr Verständnis, mehr Sympathie und Einfühlungsvermögen von Luther zu erwarten gewesen. Die Wiedertäufer waren nicht die Diener des Antichristen, sondern ernste Christen, die sich hier in einer Sackgasse gefangen hatten. Sie wollten den Glauben des Christen bei der Taufe ernst nehmen, sie hatten hier ein Problem entdeckt und wollten es auf ihre Weise lösen.

Luther geriet hier in einen Zwiespalt: Einerseits musste er von seinem Ansatz her gegen Rom festhalten: »Der Glaube muss vor oder je in der Taufe da sein, sonst wird das Kind nicht los von Teufel und Sünden«. Andererseits schreibt Luther gegen die Wiedertäufer: »Wenn das Wort beim Wasser ist, so ist die Taufe recht, ob schon der Glaube nicht dazu kommt«. Luther lässt sich in der Polemik gegen die Wiedertäufer zu gefährlichen Konsequenzen treiben.

Ein Versuch Luthers, mit diesem Dilemma fertig zu werden, war die Behauptung des Kinderglaubens in der Taufe. Dass Luther hier aber seiner Sache nicht sicher war, sieht man daraus, dass er im Laufe seines Lebens seine Meinung mehrfach änderte und den Kinderglauben nicht immer lehrte.

Gerade deswegen hätte man erwarten dürfen, dass Luther das Anliegen der Wiedertäufer ernster genommen hätte. Die »Taufgesinnten« wenden mit Recht ein: Die unmündigen Kinder (Säuglinge, in aller Regel am zweiten Tag ihres Lebens zur Taufe gebracht!) können nicht glauben, denn sie können nicht hören und haben keine Vernunft. Weil das Hören des Wortes Gottes die unerlässliche - wenn auch nicht hinreichende - Bedingung für den Glauben ist, darum können unmündige Säuglinge nicht persönlich glauben. Dann aber ist - wegen der engen Verbindung von Sakrament und Glaube - die Säuglingstaufe keineswegs so selbstverständlich, wie Luther es darstellt.

Das Taufalter ist wohl aus gutem Grund in der Bibel nicht festgelegt. Die Säuglingstaufe erscheint im Zusammenhang mit einer nach menschlichem Ermessen zu erwartenden christlichen Erziehung und Hinführung zum Glauben gerechtfertigt zu sein. Sonst bleibt nur die Verkündigung des Evangeliums und die Einladung zur Glaubenstaufe. Diese ist vom Neuen Testament her eine ebenbürtige Möglichkeit. Denn Taufe und Glaube gehören - in welcher Reihenfolge auch immer - untrennbar zusammen.