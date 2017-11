Warum Engel boomen - vor allem zu Weihnachten

66 Prozent der Deutschen glauben an Engel

In Bremen führt Engelexperte Ottmar Hinz vom Evangelischen Bildungswerk regelmäßig durch die Innenstadt, um staunenden Gruppen vom Engel-Reichtum der ansonsten eher spröden Hanseaten zu erzählen. Im Straßenbild sind sie allgegenwärtig: Mal als ehrfurchtgebietende Sendboten oder süße Flügelgeister, als selige Musikanten oder gerüstete Heerscharen Gottes, mal männlich, mal weiblich, mal kindlich. Sogar auf der Gürtelschnalle des steinernen Roland neben dem historischen Rathaus findet sich ein lautespielender Engel.

»Viele Menschen, die mich dabei begleiten, haben das Gefühl, dass es zwischen Himmel und Erde mehr gibt als das, was wir sehen«, sagt Hinz. Einer Umfrage aus dem Jahr 2005 zufolge glauben 66 Prozent der Deutschen an Schutzengel, jedoch nur 64 Prozent an Gott.

Je weiter Gott in die Ferne rückt, desto näher scheinen die Engel. »Vor allem der esoterische Engelglaube ist eine Herausforderung für die Kirchen«, sagt die sächsische Pastorin Claudia Knepper. Sie hat für die Evangelische Zentralstelle für Weltanschauungsfragen in Berlin Informationen über Engel zusammengetragen und ist überzeugt: »Im Glauben an Engel kommt eine Sehnsucht nach Geborgenheit, nach bedingungsloser Liebe und Annahme, Heilung und Sinnstiftung zum Ausdruck.«

Engel können zwischen Kulturen vermitteln

Wissenschaftler der Universität Köln haben in einer Studie herausgefunden: Wer an Engel glaubt, dem helfen sie tatsächlich. »Sie stärken in erster Linie die Zuversicht in die eigene Leistung, aber auch die Überzeugung, dass schon alles gutgehen wird«, sagt die Sozialpsychologin Lysann Damisch.

Der Theologe, Kulturwissenschaftler und Engelforscher Uwe Wolff aus dem südniedersächsischen Bad Salzdetfurth nennt Engel »Straßenarbeiter Gottes«, die nah bei den Menschen sind. Engel, sagt der 61-Jährige, vermittelten als Boten Gottes zwischen Himmel und Erde. »Gerade in unserer Zeit sind sie gefragte Ansprechpartner, weil sie in allen monotheistischen Religionen vorkommen und deshalb zwischen den Kulturen vermitteln können.«

Seit fast 30 Jahren beschäftigt er sich mit dem Glauben an die körperlosen Wesen und hat dabei erfahren: »Vielen Menschen geht es darum, mit den Engeln Gott nah zu sein.« Engel seien Bilder für Gottes Wirken und Gegenwart. »Beispielsweise, wenn jemand nach dem Besuch im Krankenhaus geht und eine kleine Engelsfigur auf den Tisch legt mit den Worten: Der bleibt bei Ihnen.«

Riesiger Markt rund um Engel

Wer an Engel glaubt, kennt Erschütterungen, meint Wolff. Der Glaube an Engel sei gleichzusetzen mit dem Glauben an die Kraft des Guten. Davon war schon der Reformator Martin Luther (1483-1546) vor 500 Jahren überzeugt, als er schrieb: »Wenn uns Gott nicht die lieben heiligen Engel zu Hütern gegeben hätte, welche wie eine Wagenburg um uns lagern, so wäre es bald mit uns aus.«

Doch längst werden mit Engeln auch Geschäfte gemacht. Bücher, Beratungen, Seminare, »Engelessenzen« für die Haut, Engelkarten für die Selbsterkenntnis, Engelmessen und -kongresse: Der Markt ist riesig. Dazu gehören Menschen, die sich dafür bezahlen lassen, dass sie vorgeblich »mit Engeln sprechen« und Botschaften übermitteln. »Esoterischer Humbug, um den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen«, ätzt Wolff und betont: »Engel sind immer umsonst. Und sie brauchen auch kein Medium, sie sind selber eins.«

Wer aufpasst, kann ihnen im Alltag begegnen, meint Ottmar Hinz, dessen einstündige Engel-Spaziergänge »zwischen Himmel und Erde« durch die Bremer City stets ausgebucht sind. »Das müssen nicht immer Männer mit Flügeln sein«, sagt er mit einem Schmunzeln. Und Engelforscher Wolff ergänzt: »Gott kommt nicht mit Rauch und Donner. Seine Engel zeigen sich auch in stillen Glücksmomenten, beim Singen, im Blick des Enkels.«