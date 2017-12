An Weihnachten feiern Christen in aller Welt die Geburt von Jesus. Sie glauben, dass Gott in ihm Mensch geworden ist, um die Welt zu erlösen und den Menschen in ihrer Not zu helfen. Bevor Jesus geboren wurde, hatten die Menschen lange auf einen Retter gewartet.

Warum feiern wir Weihnachten?

Die Weihnachtsgeschichte wird in der Bibel im Lukas-Evangelium (2,1-20) so erzählt: Wegen einer Volkszählung unter Kaiser Augustus gehen Josef und seine schwangere Frau Maria nach Bethlehem, dem Geburtsort von Josef. Dort angekommen finden sie keinen Platz in einer Herberge, deshalb kommt das Kind in einem Stall zur Welt. Über der Stadt leuchtet ein heller Stern als Zeichen, dass es sich bei dem Kind um einen besonderen Menschen handelt. Engel verkündigen den Hirten in der Region die Geburt des Heilands.

Historiker sind heute der Meinung, dass Jesus nicht in Bethlehem, sondern in Nazareth geboren wurde.

Wie feiern wir Weihnachten?

Nach Ostern ist Weihnachten das wichtigste Fest im Christentum. In Deutschland geht das Weihnachtsfest vom 24. bis 26. Dezember und umfasst Heiligabend sowie den ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag.

Christinnen und Christen feiern Weihnachten mit zahlreichen Gottesdiensten. Doch trotz der religiösen Wurzeln ist Weihnachten inzwischen ein kulturelles Fest, das auch Menschen feiern, die nicht an Gott glauben. Im Mittelpunkt steht die Familie, die zum Singen, Essen und Spielen zusammenkommt. Die Häuser werden festlich mit Tannbäumen, Kerzen und Krippen geschmückt. Außerdem gibt es Geschenke für Alt und Jung, weil der Bibel zufolge die Weisen aus dem Morgengland Jesus nach seiner Geburt ebenfalls beschenkt haben.