Was bedeuten die 10 Gebote heute für uns?

Während der Wanderung der Isrealiten aus Ägypten zurück in das gelobte Land rief Gott den Schafhirten Moses auf den Berg Sinai. Der alttestamentlichen Überlieferung nach verkündete ihm Gott dort die Zehn Gebote. Bis heute sind sie die Leitlinien christlicher Werte. Sie bestimmen die Haltung des Menschen zu Gott und zu seinem Mitmenschen.

Doch wie aktuell sind die Grundwerte unseres christlichen Glaubens? Wie passen die Gebote in unseren Alltag? Was können wir mit der Aufforderung »Du sollst...« noch anfangen? Auf der Suche nach Antworten haben wir nicht nur mit Passanten gesprochen. Auch der Soziologe Philipp Büttner vom Kirchlichen Dienst in der Arbeitswelt (kda Bayern), Leiterin des Frauenobdachs Karla 51, Isabel Schmidhuber, und der Spielleiter der Oberammergauer Passionsspiele, Christian Stückl, kamen zu Wort.