Was Luthers Ordensbrüder heute vom Reformator halten

Hintergrund: Martin Luther und der Augustinerorden

AUGUSTINER UND REFORMATION: Wie viele andere Orden waren auch die Augustiner im 14. Jahrhundert vom Verfall geprägt: Die Mönche vernachlässigten Armutsgelübde und gemeinsames Gebet. Deshalb gründete sich innerhalb des Ordens eine Reformgruppe. Diese »Observanten« wollten das Klosterleben durch eine strengere Einhaltung der Ordensregel reformieren. In Deutschland schlossen sich die Observanten in der sächsisch-thüringischen Kongregation zusammen, die später von Johann von Staupitz, dem Förderer des Reformators Martin Luther, geleitet wurde.

LUTHER UND DIE AUGUSTINER: Am 17. Juli 1505 trat Martin Luther in den strengen Augustinerkonvent in Erfurt ein. Dort erhielt er seine theologische Ausbildung; 1511 wurde er nach Wittenberg versetzt und übernahm dort 1512 die Bibelprofessur. Das verlieh ihm eine Außenwirkung, ohne die die Reformation nicht möglich gewesen wäre. Allerdings stürzten die Ideen von Luther & Co. die Augustiner in eine tiefe Existenzkrise: Von 160 deutschen Augustinerkonventen verschwanden 69; Luthers sächsisch-thüringische Kongregation löste sich komplett auf. Heute gibt es weltweit 2.800 Augustinermönche, 80 davon in zwölf deutschen Konventen.