Was passierte eigentlich nach der Geburt Jesu?

Die Geschichte kennt eigentlich jedes Kind: Die Weihnachtsstory mit der Herbergssuche von Maria und Josef in Bethlehem und schließlich der Geburt Jesu in der Krippe ist wohl jedem im Unterricht oder in der Kirche schon mal untergekommen. Kaum einer blättert allerdings in den Bibelseiten nach, um zu erfahren wie es eigentlich mit der heiligen Familie weiter ging. Regine Krieger hat das getan.