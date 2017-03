Was wir am Weltgebetstag der Frauen feiern

Mit ökumenischen Gottesdiensten beteiligen sich viele evangelische Gemeinden in Bayern am Weltgebetstag der Frauen. Unter dem Motto "Was ist denn fair?" soll es vor allem um globale Gerechtigkeit gehen, teilten die Organisatoren mit. Im Mittelpunkt des Weltgebetstages stehen in diesem Jahr die Philippinen. Frauen unterschiedlicher Konfessionen aus dem pazifischen Inselstaat haben Lieder, Gebete und Texte ausgewählt und eine gemeinsame Liturgie verfasst.

In den Gottesdiensten soll von Armut und Ungleichheit in dem südostasiatischen Land berichtet werden. Thema sind auch die dramatischen Folgen von Naturkatastrophen und Klimawandel. Die Spenden aus Deutschland gehen an acht philippinische Partnerorganisationen für Frauen- und Mädchenprojekte.

Jedes Jahr am ersten Freitag im März beten christliche Frauen unterschiedlicher Konfessionen in mehr als 170 Ländern gemeinsam. In Deutschland beteiligen sich jedes Jahr hunderttausende Frauen und Männer am Weltgebetstag. Die Idee zu der inzwischen weltgrößten ökumenischen Basisbewegung von Frauen stammt aus den USA, wo sich Christinnen Ende des 19. Jahrhunderts erstmals zu einem Weltgebetstag versammelten.