Die Baptisten gehören zu den ältesten und weltweit bedeutendsten evangelischen Freikirchen. Ihre Geschichte reicht mehr als vier Jahrhunderte zurück, ihr theologisches Profil ist kurz gefasst: Die Bibel als höchste Autorität, die Taufe auf das persönliche Glaubensbekenntnis und die Selbstverantwortung der Ortsgemeinde.

Doch wer genau sind die Baptisten – und was glauben sie?

Die Anfänge der Baptisten

Die Ursprünge der Baptisten reichen ins frühe 17. Jahrhundert zurück. Im Jahr 1609 gründete eine Gruppe englischer Glaubensflüchtlinge unter der Leitung von John Smyth in Amsterdam die erste baptistische Gemeinde – im Hinterzimmer einer Bäckerei. Aus der Trennung von der anglikanischen Kirche erwuchs ein neues Verständnis von Gemeinde: Freiwillige Mitgliedschaft, persönliche Glaubensentscheidung und die Taufe von Gläubigen.

Smyth ließ sich später in einer mennonitischen Gemeinde erneut taufen, was die Bewegung spaltete. Einige seiner Gefährten kehrten mit Thomas Helwys nach England zurück und gründeten dort eine eigenständige Gemeinde.

Schon früh setzte sich die Bewegung für uneingeschränkte Glaubensfreiheit ein – auch für Andersgläubige, was im England des 17. Jahrhunderts revolutionär war.

Von Hamburg bis zum Schwarzen Meer

In Deutschland wurde der Baptismus 1834 durch den Hamburger Kaufmann Johann Gerhard Oncken etabliert. Er war es, der die Idee einer bewusst gelebten, persönlichen Nachfolge Jesu auf dem europäischen Kontinent verbreitete. Von Hamburg aus entstanden Gemeinden in der Schweiz, in Österreich und darüber hinaus – bis in den osteuropäischen Raum.

Die deutschen Baptisten nannten sich zunächst "Gemeinden getaufter Christen" oder "Evangelisch Taufgesinnte". Der Begriff "Baptisten" war ursprünglich ein Spottname, wurde aber später übernommen.

Freikirchlich und selbstverantwortlich

Baptisten sind Freikirchler – das heißt, sie praktizieren ihren Glauben unabhängig von staatlicher Unterstützung und legen viel Wert auf freiwillige Mitgliedschaft. Jede Ortsgemeinde ist selbstständig und entscheidet eigenverantwortlich über Gottesdienstgestaltung, Finanzen und theologische Ausrichtung. Dieses Modell nennt sich Kongregationalismus.

Die Leitung übernehmen meist gewählte Gremien. Ordination ist nicht zwingend Voraussetzung für Predigt oder Sakramentsverwaltung – das Priestertum aller Gläubigen ist ein zentrales Prinzip.

Glaube und Taufe – nur auf persönliche Entscheidung

Die Baptisten praktizieren ausschließlich die Gläubigentaufe. Das heißt: Nur wer selbst zum Glauben an Jesus Christus gefunden hat und diesen auch bekennt, wird getauft – durch vollständiges Untertauchen, in einem Taufbecken oder einem Fluss.

Die Säuglingstaufe lehnen Baptisten ab. Sie halten sie für unbiblisch, da der Glaube eine bewusste Entscheidung voraussetzt. Allerdings vermeiden sie den Begriff "Erwachsenentaufe", da das Taufalter individuell sehr unterschiedlich sein kann.

In der sogenannten "Rechenschaft vom Glauben", dem wichtigsten Bekenntnisdokument deutschsprachiger Baptisten, heißt es:

"Die Taufe bezeugt die Umkehr des Menschen zu Gott. Deshalb sind nur solche Menschen zu taufen, die aufgrund ihres Glaubens die Taufe für sich selbst begehren."

Abendmahl und Gottesdienst

Das Abendmahl verstehen Baptisten vorwiegend als Gedächtnismahl: eine Erinnerung an den Tod und die Auferstehung Jesu Christi. Eingeladen sind alle, die sich mit Gott und den Menschen durch Christus versöhnt wissen. Aus Rücksicht auf Suchtgefährdete wird in vielen Gemeinden Traubensaft statt Wein gereicht.

Eine vorgeschriebene Liturgie gibt es nicht. Die Gestaltung des Gottesdienstes ist Aufgabe der Gemeinde. Im Zentrum steht die Verkündigung, ergänzt durch Gebet, Musik, Zeugnisse aus dem Gemeindeleben und oft auch das sogenannte "offene Gebet", bei dem jeder laut mitbeten kann. Die musikalische Bandbreite reicht vom klassischen Chorgesang bis zu modernen Lobpreisliedern.

Neben dem Gottesdienst spielt das persönliche Miteinander eine große Rolle. Hauskreise, Gemeindefreizeiten, gemeinsames Essen nach dem Gottesdienst oder diakonische Projekte fördern die Gemeinschaft. Der Glaube ist nicht Privatsache, sondern wird bewusst in der Gemeinschaft mit anderen Christen gelebt.

Vielfalt der Bewegung

Weltweit zählen Baptisten heute zu den größten protestantischen Kirchen mit etwa 47 Millionen Mitgliedern (Stand 2004). Der größte Zusammenschluss ist die Baptist World Alliance (BWA). In den USA ist sie mit 16 Millionen Mitgliedern die größte protestantische Kirche. Auch in vielen Ländern der ehemaligen Sowjetunion, Brasilien, Nigeria, Indien und Burma gibt es viele Baptisten.

In Deutschland gehören die meisten Gemeinden dem Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden (BEFG) an, der rund 82.000 getaufte Mitglieder in über 800 Gemeinden vereint.

Daneben gibt es viele eigenständige Gruppierungen, etwa Freie Baptisten, Evangeliumschristen-Baptisten oder Reformierte Baptisten. Ihre genaue Zahl ist schwer zu beziffern, dürfte in Deutschland jedoch zwischen 75.000 und 100.000 liegen.

Zwei Richtungen: Ostwärts und westwärts

Kirchengeschichtlich lassen sich zwei Hauptströmungen unterscheiden:

Die westliche Linie, die von England nach Nordamerika führte, ist stark von puritanischem Denken, theologischen Debatten zwischen Calvinismus und Arminianismus sowie von politischer Verantwortung geprägt. In den USA wurde die Forderung nach Glaubensfreiheit früh in Verfassungen aufgenommen.

Die östliche Linie, die über Johann Gerhard Oncken nach Deutschland und Osteuropa kam, war stark von der Erweckungsbewegung, Pietismus und einem undogmatisch-evangelistischen Stil geprägt. Ihr Ziel: Menschen außerhalb der Kirchen neu für das Evangelium begeistern.

Ein berühmter Satz von Johann Gerhard Oncken lautet:

"Jeder Baptist ein Missionar!"

Diese Haltung prägt die Bewegung bis heute. Die persönliche Weitergabe des Glaubens – sei es im Alltag, in der Nachbarschaft oder im Ausland – gilt als zentrale Aufgabe.

Baptisten und der Staat

Baptisten fordern weltweit die Trennung von Kirche und Staat. Keine Religion solle bevorzugt oder benachteiligt werden.

Bereits im 17. Jahrhundert traten sie für Religionsfreiheit ein – auch für Anders- oder Nichtgläubige. Diese Haltung hat die Demokratiegeschichte, besonders in den USA, mitgeprägt.