Wo finde ich Materialien für den Religionsunterricht?

Weshalb beten Muslime auf einem Teppich? Warum tragen Juden eine Kopfbedeckung? Und warum ist Buddha so dick? Kinder stellen viele Fragen zu Weltreligionen und religiösen Bräuchen. Lehrer, Pfarrer, Diakone und andere Religionspädagogen stehen dann vor der schwierigen Aufgabe, den Kindern die oft komplizierten Antworten möglichst einfach zu erklären.

Material für den Religionsunterricht finden

Vera Utzschneider ist Vorsitzende der Fachgruppe Evangelische Religionslehre des Bayerischen Philologenverbands. Sie weiß, wo Pädagogen Informations- und Lehrmaterialien finden können, um schwierige Themen rund um Religionen, Glauben und Werte gut zu vermitteln. Die Gymnasial-Referentin am Religionspädagogischen Zentrum Heilsbronn und stellvertretende Leiterin der Gymnasialpädagogischen Materialstelle empfiehlt fünf nicht-kommerzielle Online-Plattformen:

1. Gymnasialpädagogische Materialstelle

Die Gymnasialpädagogische Materialstelle der Evangelisch-lutherischen Kirche in Bayern biete rund 160 Arbeitshilfen mit Unterrichtsentwürfen und Schüler-Aufgaben für den evangelischen Religionsunterricht an Gymnasien, sagt Utzschneider. Sie sind abgestimmt auf den bayerischen Lehrplan und behandeln unter anderem Themen wie Sekten, die Bibel und Lebenswege. Die Unterrichtsmaterialien können zum Selbstkostenpreis in gedruckter Form über die Internetseite bestellt werden.

Seit November 2017 bietet die Materialstelle außerdem jeden Monat eine digital aufbereitete Unterrichtsstunde zu aktuellen Religionsthemen an. Sie wird ausschließlich online veröffentlicht.

Die Materialstelle wurde eigenen Angaben zufolge 1969 von Lehrern gegründet, um Arbeitsmaterialien für den Religionsunterricht zu entwickeln und zu veröffentlichen.



2. Religionspädagogisches Zentrum Heilsbronn

Das Religionspädagogische Zentrum Heilsbronn der Evangelisch-lutherischen Kirche in Bayern bietet Utzschneider zufolge einen »riesigen, kostenlosen Materialpool« für Religionspädagogen in Schulen und Gemeinden an. Lehrer, Pfarrer und Diakone finden auf der Website Anregungen für Projektarbeiten, Aufgaben und Übungen zu verschiedenen religiösen Themen von der Grundschule bis zur Oberstufe, für den inklusiven Religionsunterricht und den Kofirmandenunterricht. Auch Entwürfe für Gottesdienste und Andachten sind abrufbar.

Die Evangelische Medienzentrale Bayern informiert darüber hinaus über rund 4.000 Filme, die zusammen mit Arbeitshilfen ausgeliehen oder heruntergeladen werden können.