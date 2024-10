Ethik Digital

Streiten wir zu wenig oder zu viel? Jahrestagung "Ethik Zeilen" diskutiert gesellschaftliche Polarisierung

Lesezeit: 1 Minute 1 Minute

Merken Lesezeit: 1 Minute 1 Minute

Die zunehmende Polarisierung in der Gesellschaft thematisiert die Jahrestagung "Ethik Zeilen" der bayerischen evangelischen Landeskirche. Sie findet am 15. November in München statt.