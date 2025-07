Herzogenaurach (epd). Gespräche, Segnungen, Fußwaschungen - zum dritten Mal war am letzten Wochenende im Juli ein Team der bayerischen evangelischen Landeskirche beim "Open Beatz"- Festival in Herzogenaurach mit einer "offenen Kirche" dabei. Wie der Referent für Kirchen- und Gemeindeentwicklung, Michael Wolf, sagte, hätten 15 Mitarbeitende etwa 1.500 Gäste der rund 25.000 Besucherinnnen und Besucher des Festivals der elektronischen Musik am Stand mit dem eigens aufgebauten Kirchenzelt empfangen.