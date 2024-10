Katholisch

Der 103. Deutsche Katholikentag steigt vom 29. Mai bis 2. Juni in Erfurt

Orientierung in Zeiten der Krisen und des Wandels will der 103. Deutsche Katholikentag geben, der vom 29. Mai bis 2. Juni in Thüringens Hauptstadt Erfurt stattfindet. Zu dem Christentreffen werden etwa 20.000 Teilnehmende erwartet.

