Rummelsberger bieten "Segen to go"

Zwischen den Menschenmassen und bunten Ständen erhebt sich das weiße Zelt der Rummelsberger Diakonie. Ein Aufsteller weist auf das dortige Angebot "Segen to go” hin. Es scheint viele Menschen in den spärlichen Schatten des Vorzelts zu locken, in dem die Diakone Torben Schultes und Peter Barbian, der Vorstand der Rummelsberger Diakonie, die Neugierigen empfangen. "Manchmal braucht es einen Segen – für das Glück, für den Kummer, für die Liebe, für das Leben" lautet die Devise. Und so unterschiedlich sind auch die Menschen, die das Zelt betreten: eine Gruppe Freund:innen, eine ältere Dame, ein junger Mann. Eigentlich glaube er nicht an Gott, erzählt er, aber das Schild habe seine Neugier geweckt. "Ich fand es schön, einen Moment der Ruhe – es war einfach wohltuend", erzählt er nach der Segnung.

"Viele kommen und möchten ihre Partnerschaft segnen lassen, manche wünschen sich auch einfach einen Segen für ihr Leben. Dann frage ich schon noch mal ein bisschen nach. Und dann sprechen wir einen sehr persönlichen Segen für dieses Anliegen und diese Lebenssituation", erzählt Barbian. Es steckt auch viel Aufwand dahinter, nicht nur finanzieller Art.

"Es soll ja auch eine stimmige Atmosphäre sein, kein Party-Event."

Daher ist der Bereich zwischen Vor- und Hauptzelt unterteilt: Dort gibt es einen großen Bogen aus pastellfarbenen Luftballons, roten Teppichboden und mit weißen Hussen bezogene Stühle. Zwei große Ballon-Trauben sorgen für visuelle Abgrenzung. "Viele fragen auch, ob man sich hier trauen lassen kann", sagt Barbian schmunzelnd.

Segnen in der Sonne bis zum Abend

Die Rummelsberger Diakonie unterstützt den CSD Nürnberg bereits seit einigen Jahren. "Das ist aber nicht das Wichtigste”, betont Barbian.

"Wir wollen zeigen, dass unser Engagement keine Eintagsfliege ist. Vielfalt ist unsere zentrale Botschaft: queere Vielfalt, aber auch die Vielfalt der Generationen und Nationalitäten."

So ist die Rummelsberger Diakonie auch mit einem eigenen Truck bei der Demonstration dabei.

Trotz aller Offenheit bleibt die kirchliche Präsenz auf dem CSD ein Spannungsfeld. Heute sei ein Mann vorbeigekommen, der schlechte Erfahrungen mit der Kirche gemacht habe, berichtet Barbian:

"Aber wir haben uns trotzdem freundlich unterhalten, es war ein gutes Gespräch. Und das ist das Schöne am CSD, das ich mir für unsere Gesellschaft wünsche: dass wir trotz verschiedener Meinungen freundlich miteinander umgehen."

Bis 20 Uhr sind Peter Barbian und sein Team heute noch im Einsatz: Sie segnen, laden zum Gespräch ein oder einfach zu einer Pause in einem der Liegestühle am Eingang des Zeltes. "Die bewegendste Begegnung bisher war für mich eine Mutter, die um Segen für ihre beiden Kinder gebeten hat”, überlegt Barbian. Noch ist es laut und voll auf dem Kornmarkt, und die Sonne brennt auf die bunte Menge nieder. Bis zum Abend wird es sicherlich noch viele bewegende Begegnungen geben.