"Jetzt lass aber mal die Kirche im Dorf!" Dieses Sprichwort kennen wir alle. Die meisten von uns haben es auch schon mal benutzt. Etwa, wenn die Wirtin für eine Maß im Biergarten plötzlich 15 Euro verlangt. Oder ein befreundeter Vater für den Kindergeburtstag seiner Tochter eine Hüpfburg, Ponyreiten, ein Feuerwerk und professionelle Security im eigenen Garten haben will.

Die Redewendung passt immer dann, wenn besonders ambitionierte Ideen, überzogene Erwartungen oder realitätsferne Forderungen im Raum stehen: Lasst doch mal die Kirche im Dorf.

Aber woher kommt der Ausdruck eigentlich? Dafür gibt es nicht nur eine, sondern sogar zwei Erklärungen. Beide klingen plausibel – und beide erzählen ein Stück Kirchengeschichte.

Erklärung 1: Die Prozession, die aus dem Dorf rollt

Die erste Theorie führt uns aufs Land. Und zwar in einer Zeit, in der katholische Prozessionen ein zentrales Element des Kirchenjahres bildeten. Gerade im Frühling und Sommer eine hübsche Vorstellung: Blühende Wiesen, Gesang, Weihrauch – und mittendrin: die Kirche.

Nur: Dörfer sind klein, und eine Prozession vom einen zum anderen Ende war schneller vorbei, als der Weihrauch alle war. Zumal es an Festtagen üblich war, dass Gläubige aus umliegenden Orten anreisten. Kurzum, es wurde zu eng im Dorf.

Eine Lösung war schnell gefunden: Man verlagerte die Prozession einfach nach draußen, also vor das Dorf. Die "Kirche" – im Sinne der Gemeinde, des liturgischen Geschehens – verließ also ihren angestammten Ort.

Doch damit waren nicht alle einverstanden: "Die Kirche gehört ins Dorf!" – so sei der empörte Ruf der Traditionalist*innen erschallt. Sie plädierten für Maß und Mitte, statt spektakuläre Umzüge zu inszenieren.

Das passt gut zur heutigen Bedeutung des Ausdrucks: Nicht aufbauschen. Nicht überziehen. Einfach mal die Kirche im Dorf lassen eben.

Erklärung 2: Die Kirche als Machtzentrum

Die zweite Erklärung taucht tiefer in die Geschichte ein. Im Mittelalter waren Kirchen bekanntlich nicht nur Gotteshäuser, sondern auch Machtzentren. Und zwar oft nicht in den Städten, die in ihrer frühen Form noch selten und wenig einflussreich waren, sondern in den Dörfern.

Viele Stadtgemeinden wurden anfangs von ländlichen Pfarreien betreut – wie etwa Ulm, das bis zum Bau des Münsters kirchlich dem Kloster Reichenau unterstand.

Doch mit der Zeit gewannen die Städte an Bedeutung, und damit wuchs auch ihr Selbstbewusstsein. Bald wollten sie sich kirchlich nichts mehr "vom Land" sagen lassen.

Die Dorfpfarreien spürten den Bedeutungsverlust und stemmten sich gegen die Entwicklung. Ihre Forderung: "Lasst die Kirche im Dorf!" – im Sinne von: Gebt die kirchliche Autorität nicht an die Städte ab.

Diese Erklärung ist historisch ganz gut belegbar. Erstmals taucht sie im späten Mittelalter auf, und das übrigens nicht nur in Deutschland, sondern auch in Frankreich. Auf Französisch lautet die Redewendung "garder l'église au millieu du village" ("die Kirche in der Mitte des Dorfes lassen"). Allerdings: Der Zusammenhang mit der heutigen Bedeutung ist weniger offensichtlich. Denn wer heute sagt, man solle die Kirche im Dorf lassen, meint keine kirchenpolitische Zuständigkeitsfrage, sondern schlicht: Bleib mal auf dem Teppich (ach ja, woher kommt eigentlich diese Redewendung?).

Welche Erklärung überzeugt mehr?

Beide Deutungen haben ihren Reiz. Die erste bringt ein lebendiges Bild mit: Enge Gassen, überfüllte Dörfer, fromme Festzüge, die sich plötzlich über Felder und Wiesen ergießen. Und vor allem: Sie passt wunderbar zur heutigen Bedeutung der Redewendung – man soll es nicht übertreiben, man darf auch mal kleiner denken.

Die zweite Erklärung dagegen punktet historisch: Sie ist besser belegt, taucht tief in die mittelalterliche Kirchenstruktur ein und zeigt, wie sehr das Dorf einst das geistliche Rückgrat war – und wie es diesen Status zu verlieren drohte. Aber: Der Bezug zur heutigen Alltagswendung wirkt etwas abstrakter.

Letztlich ist es wie so oft mit Redewendungen: Sie tragen mehr als eine Geschichte in sich. Vielleicht gibt es ja noch eine dritte Erklärung, überliefert nur im Geheimzirkel katholischer Priester, weitergegeben beim Herbstvollmond auf einem bayerischen Bergrücken… ach komm, lass bitte mal die Kirche im Dorf.