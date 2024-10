Die 59 Jahre alte Wüst gehört dem 15 Mitglieder zählenden GEP-Aufsichtsrat seit Anfang vergangenen Jahres an, seit 2021 ist sie Kirchenpräsidentin in der Pfalz. Ihre Wahl zur Aufsichtsratsvorsitzenden wird zum 1. Januar 2025 wirksam. Die GEP-Geschäftsführung bilden seit diesem Jahr als kaufmännische Direktorin Ariadne Klingbeil und als theologische Direktorin Stefanie Schardien, die auch Medienbeauftragte des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) ist.

EKD hält 94 Prozent am GEP

Das vor 51 Jahren gegründete GEP mit Hauptsitz in Frankfurt ist das bundesweite Medien-Dienstleistungsunternehmen der EKD, ihrer Gliedkirchen, Werke und Einrichtungen. Zum GEP gehören unter anderem die Zentralredaktion des epd, das evangelische Monatsmagazin "chrismon", die digitalen Marken "evangelisch.de" und "yeet" sowie die Rundfunkarbeit mit "Wort zum Sonntag" und "ZDF-Fernsehgottesdienst". 94-prozentige Anteilseignerin an der gemeinnützigen GmbH ist die EKD, das Evangelische Werk für Diakonie und Entwicklung hält 6 Prozent.

Im vergangenen Jahr hatte das GEP 51 Prozent der Anteile am Medienhaus der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) übernommen. Daraus ist in diesem Jahr ein gemeinschaftliches Medienunternehmen im GEP-Gebäude am gemeinsamen Standort im Frankfurter Mertonviertel mit insgesamt rund 180 Beschäftigten entstanden. Die neue Einrichtung ist in den Sparten Print, epd, Radio, TV, Internet und Social Media sowie im Bereich Dienstleistungen für kirchliche und diakonische Einrichtungen tätig.