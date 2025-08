Tutzing (epd). Die Politische Akademie Tutzing beschäftigt sich Ende Oktober mit dem Thema "Wehrhafte Demokratie". Die Veranstaltung der Akademie und des früheren Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts, Hans-Jürgen Papier, drehe sich um Schutzmechanismen für Demokratie und Rechtsstaat, teilte die Akademie am Starnberger See am Wochenende mit. Die Tagung findet am 25. und 26. Oktober statt. Sprechen wird unter anderem der Präsident des Amtes für Verfassungsschutz in Thüringen, Stephan J. Kramer.