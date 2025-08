Zwischen sanften Hügeln und geschützten Wäldern erhebt sich der Hesselberg – ein markanter Punkt in Mittelfranken, zugleich Namensgeber und Heimat des Evangelischen Bildungszentrums Hesselberg. Wer sich dem Haus am Südhang des Berges nähert, spürt sofort die besondere Atmosphäre dieses Ortes: eingebettet ins Naturschutzgebiet, abgeschieden und dennoch gut erreichbar.

Kompetenzzentrum im ländlichen Raum

"Ihr sollt merken, dass ein lebendiger Gott unter euch ist" – der Hausspruch aus Josua 3,10 ist wegweisend für das Miteinander auf dem Hesselberg. Das Bildungszentrum versteht sich als Kompetenzzentrum für Erwachsenenbildung im ländlichen Raum und bietet über 120 Veranstaltungen im Jahr an. Unter dem Leitmotiv "Orientierung finden – Leben gestalten" reicht das Angebot von Seminaren zu Glaube und gesellschaftspolitischen Themen über Persönlichkeitsentwicklung bis hin zu Fragen des Lebens im ländlichen Raum. Durch die Lage im Naturschutzgebiet werden dessen Schätze in Programm und Freizeit eingebunden.

Vielfältige Anlage und Angebote

Die Anlage selbst ist vielseitig und weitläufig. In 16 modern ausgestatteten Tagungsräumen – mit Kapazitäten von zehn bis 300 Personen – finden Konferenzen, Workshops und Begegnungen Raum. Insgesamt 200 Betten, inklusive Jugendhaus, stehen für Gäste bereit. Wer hier einkehrt, findet nicht nur geistige Nahrung, sondern auch eine ausgezeichnete Küche. In der hauseigenen Gastronomie weiß man sich dem verantwortungsvollen Umgang mit der Schöpfung verpflichtet. Auf Regionalität und Nachhaltigkeit wird großen Wert gelegt – sogar die Nudeln werden selbst hergestellt.

Hallenbad, Kegelbahn, Grillplatz

Erholung hat ebenso ihren festen Platz: Ein Hallenbad, eine Sauna, eine Kegelbahn und die Außenanlage mit Grillplatz laden zur Entspannung ein. Wer zur Ruhe kommen möchte, findet in der Kapelle oder im Raum der Stille Besinnung. Das Jugendhaus liegt idyllisch am Waldrand und bietet mit einem Spielhaus mit Kicker und Tischtennis ideale Bedingungen für Schulklassen, Konfi-Gruppen oder Familienfreizeiten.

Kirchentag auf dem Hesselberg

Ein besonderer Höhepunkt im Jahreslauf ist der Bayerische Evangelische Kirchentag auf dem Hesselberg. Tausende Besucherinnen und Besucher aus dem ganzen Land kommen zusammen, um gemeinsam zu feiern, zu beten und zu diskutieren. Der Tag beginnt mit einem festlichen Gottesdienst, ergänzt durch den Kinderkirchentag, die Hauptversammlung mit Impulsreferaten und die "Night of Spirit" am Vorabend - ein starkes Zeichen lebendigen Glaubens in der Region.

Auf dem Hesselberg verbinden sich Glaube, Bildung und Begegnung zu einem vielfältigen Tagungserlebnis inmitten der Natur.